राम मंदिर देणगी वाद! ३५०० कोटी रोकड, सोन्या-चांदीचे रेकॉर्ड गायब; ६ वर्षांपूर्वी व्यवस्थापनाबाबत व्यक्त केलेली चिंता, ४ गंभीर त्रुटी

अयोध्येत राम मंदिरात भाविकांनी दान केलेल्या कोट्यवधींच्या रोकड आणि दागिन्यांमध्ये घोटाळ्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी हा एक असल्याचंही म्हटलं जात आहे. दरम्यान, श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेनंतर काही महिन्यातच नोव्हेंबर २०२० मध्ये एका खासगी ऑडिट कंपनीने व्यवस्थापनावर ताशेरे ओढल्याचा अहवाल दिला होता अशी माहिती समोर येत आहे. व्यवस्थापन अव्यावसायिक असून इथं येणारं दान आणि त्याचा हिशोब व्यवस्थित ठेवला जात नसल्याचं अहवालात म्हटलं होतं. Ram Temple Records Controversy Sparks Fresh Debate.सहा वर्षांपूर्वी ऑडिट कंपनीने इशारा देत SOP तयार करण्याची शिफारस दिली होती. पण ट्रस्टकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि शिफारसीला केराची टोपली दाखवली. आता उत्तर प्रदेश सरकारने एसआयटी स्थापन केल्यानंतर मंगळवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे प्राथमिक चौकशी अहवाल सोपवला आहे..हा कसला एन्काउंटर? गाडीतून नेताना २ गोळ्या झाडल्या, एक प्रायव्हेट पार्टमध्ये; आईचा गंभीर आरोप, पोलिसांवर गुन्हा दाखल.अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून दागिन्यांशिवाय फक्त दान म्हणून जवळपास ३५०० कोटी रुपये रोकड जमा झाल्याचा अंदाज आहे..इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या विनंतीनंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये एका खासगी ऑडिट कंपनीने सविस्तर अहवाल सोपवला होता. यात गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आलं होतं. व्यवस्थापनाकडे नियोजनाची व्यवस्था नव्हती. डेटा मॅनेजर आणि स्टाफ व्यावसायिक नाहीत. त्यामुळे संशयास्पद आणि दिशाभूल करणारी माहिती मिळू शकते असंही म्हटलं होतं. व्यवहारांची नोंद पडताळणारी व्यवस्थाच नव्हती. याला जबाबदार कोण हेसुद्धा निश्चित नसल्याचं अहवालात म्हटलं होतं..दागिने आणि किंमती धातुंचे व्यवस्थापन योग्य नसल्याचंही ऑडिट कंपनीने स्पष्टपणे नमूद केलं होतं. नोंदीसाठी आवश्यक असं स्टॉक रजिस्टर महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं होतं. डेटा व्यवस्थापनाबाबत पडताळणी करण्याची यंत्रणा नाही, यामुळे मोठ्या प्रणावार फसवणुकीचा धोक्याची शक्यताही व्यक्त केली होती..एसआयटीच्या सुरुवातीच्या तपासात ४ मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. दान पेटीतून रोकड काढण्यापासून ते कार्यालयात नेत मोजण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आढळून आला आहे. २०२५ मध्ये महाकुंभ वेळी दररोज १० लाख भाविक राम मंदिराला भेट देत होते. तिमाही बैठकीत रोकड किती जमा झाली याची माहिती दिली जात होती. पण भक्तांकडून दान करण्यात आलेले सोने, चांदी आणि हिऱ्यांचे रेकॉर्ड अर्धवट होतं. तर काही गोष्टींची नोंदच नव्हती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.