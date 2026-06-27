राम मंदिरातील धार्मिक कार्यात असायचा सहभाग, पण मागे सुरू होतं भलतंच; टिन्नू यादवच्या कारनाम्याने अयोध्या हादरली!

राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आतापर्यंत आठ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं असून न्यायालयाने सर्व आरोपींना सोमवारपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव याचे नाव समोर येत आहे. त्यामुळे हा टिन्नू यादव नेमका कोण? असा प्रश्न आता अनेकांकडून उपस्थित केला जातो आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, टिन्नू यादव हा अयोध्येतील स्वर्गद्वार परिसरातील रहिवासी आहे. तो राम मंदिर परिसरातील सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांमध्ये सहभाग होत असे. त्यामुळे मंदिर परिसरातील अनेक लोक त्याला ओळखत होते. या प्रकरणात त्याचं समोर आल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. मात्र, त्याच्यावरील आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणात त्याची भूमिका काय होती, याचा तपास पोलीस करत आहेत..Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणात खळबळजनक प्रकार उघड, कर्मचाऱ्याने घरात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवले १० लाख रुपये.सूत्रांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि काही मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सुमारे ७९.८५ लाख रुपये रोख, सोन्याची साखळी, चांदीची नाणी, चांदीचे पत्रे आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांनी हा सर्व मुद्देमाल ताब्यात घेतला असून तो न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला आहे..राम मंदिर देणगी वाद! ३५०० कोटी रोकड, सोन्या-चांदीचे रेकॉर्ड गायब; ६ वर्षांपूर्वी व्यवस्थापनाबाबत व्यक्त केलेली चिंता, ४ गंभीर त्रुटी.महत्त्वाचे म्हणजे शुक्रवारी श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला आहे. राम मंदिरातील देणगीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याची चर्चा काही दिवसांपासून होत होती. विरोधी पक्षांकडूनही या प्रश्नावर सरकारला प्रश्न विचारण्यात येत होते. यामध्ये सात ते साडेसात कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य कृष्ण मोहन यांनी याबाबत तक्रार दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.