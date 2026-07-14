राम मंदिरात किती कोटींची दानचोरी? कोषाध्यक्षांनी सांगितला आकडा, SBIवरही उपस्थित केले प्रश्न

अयोध्येत राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराजांनी त्यांच्या राजीनाम्यांच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. मी राजीनामा देणार या चर्चा तथ्यहीन आणि खोट्या असून स्वत:हून पदाचा राजीनामा देणार नाही. कारण ट्रस्टच्या संघर्षाच्या काळात भक्कमपणे उभा राहणं गरजेचं असल्याचं स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी म्हटलं. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राम मंदिर दानचोरी आणि ट्रस्टच्या पदाच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. ram mandir donation scam.चंपत राय यांच्या राजीनाम्यावर स्वामी गोविंद देव गिरी म्हणाले की, चंपत राय यांनी दिलेला राजीनामा त्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे आहे. कोणाच्याही दबावाने नाही तर स्वत:हून दिला आहे. चंपत राय यांनी दान व्यवस्थापनाची जबाबदारी अनिल मिश्राला दिली होती आणि या प्रक्रियेत त्यांची काही भूमिका नव्हती..Govind Dev Giri: "मी शिवरायांचा अनुयायी, पळपुटा नाही..." स्वामी गोविंदगिरींनी राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याच्या अफवा फेटाळल्या.राम मंदिरात जमा होणाऱ्या दानाच्या मोजणी प्रक्रियेवर स्वामी गोविंद देव गिरी म्हणाले की, दान म्हणून मिळालेली रक्कम सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेल्या खोलीत मोजली जात होती. मात्र त्यानंतरही यातली रक्कम बाजूला नेत घोटाळा केला गेला. मंदिरात जमा होणारं दान आणि खर्चाची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत असंही आता स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी स्पष्ट केलं. चोरी झाली तरी दान येत असताना सोने चांदी यायचे कमी झाले नाही. चोरी करणाऱ्यांना सरकारी शिक्षा होऊ द्या मग मी त्यांना काय प्रश्चित करायचे सांगतो असंही स्वामी गोविंद देव गिरी म्हणाले..स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी एसबीआयवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, एसबीआय बँकेने त्यांचे निरीक्षक ठेवायला पाहिजे होते. शिस्तीचं पालन करायला पाहिजे होतं. माध्यमातून समोर येणारे आकडे खूप सांगितले जात आहेत. पण अंदाजे दान चोरीची रक्कम ३ कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. सध्या खात्यांच्या पडताळणीचं काम व्यवस्थित सुरू असल्याची माहितीही स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी दिली..काँग्रेसकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेवर स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी म्हटलं की, काँग्रेसला दुसरं काही काम उरलं नाही. त्यांना कोणी विचारत नाही. काँग्रेसने राम मंदिरासाठी काय केलं? सुप्रीम कोर्टात त्यांनी राम मंदिरांचा अस्तित्व नाही असं सांगितलं. स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी भाजपबद्दलही मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, भाजप मध्ये इतर पक्षातील काही लोक आले आहेत त्यामुळे काही प्रमाणात भाजप अशुद्ध झालं आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.