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खरं बोललो तर मी अडचणीत येईल, माझ्यात हिंमत नाही; राम मंदिर देणगी चोरीवर बृजभूषण सिंह यांची प्रतिक्रिया

Ram Mandir Donation Theft राम मंदिराबद्दल विशेष आस्था असलेल्या आणि मंदिर आंदोलनात पुढे राहिलेल्या भाजपच्या माजी खासदाराने देणगी चोरी प्रकरणी भुवया उंचावणारं विधान केलंय. यामुळे आता देणगी चोरी प्रकरणाची चर्चा होत आहे.
Brij Bhushan Reacts to Ram Mandir Donation Theft Claims

Brij Bhushan Reacts to Ram Mandir Donation Theft Claims

Esakal

सूरज यादव
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राम मंदिरातील देणग्यांच्या घोटाळ्याच्या आरोपामुळे खळबळ उडाली आहे. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता यात राम मंदिराबद्दल विशेष आस्था असलेल्या आणि मंदिर आंदोलनात पुढे राहिलेल्या भाजपच्या माजी खासदाराने भुवया उंचावणारं विधान केलंय. बेधडकपणासाठी ओळखले जाणारे बृजभूषण शरण सिंह यांनी म्हटलं की, खरं बोललो तर मी अडचणीत येईल. Brij Bhushan's Remark Fuels Ram Mandir Donation Theft Row

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