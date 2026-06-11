खरं बोललो तर मी अडचणीत येईल, माझ्यात हिंमत नाही; राम मंदिर देणगी चोरीवर बृजभूषण सिंह यांची प्रतिक्रिया

राम मंदिरातील देणग्यांच्या घोटाळ्याच्या आरोपामुळे खळबळ उडाली आहे. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता यात राम मंदिराबद्दल विशेष आस्था असलेल्या आणि मंदिर आंदोलनात पुढे राहिलेल्या भाजपच्या माजी खासदाराने भुवया उंचावणारं विधान केलंय. बेधडकपणासाठी ओळखले जाणारे बृजभूषण शरण सिंह यांनी म्हटलं की, खरं बोललो तर मी अडचणीत येईल. Brij Bhushan's Remark Fuels Ram Mandir Donation Theft Row.कुणाला घाबरत नाही असं म्हणणाऱे बृजभूषण सिंह खरं बोललो तर अडचणीत येईल असं म्हणाल्याने राम मंदिर देणगी प्रकरण गंभीर असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मी खरं बोललो तर अडचणीत येईल, ते खूप मोठे लोक आहेत. खरं बोलण्याची आता माझी हिंमत नाही. पण वेळ आल्यावर खरं बोलेन असंही बृजभूषण यांनी म्हटलं..मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश; नाशिकमध्ये बंडखोर गोकुळ गितेंची माघार.बृजभूषण सिंह यांनी राम मंदिर देणग्यांबाबत विचारले असता रामायणातला दाखला देत म्हटलं की, विभीषणने बजरंगबलीकडे आपली अवस्था ३२ दातांमध्ये अडकलेल्या कोमल जीभेसारखी असल्याचं सांगितलं होतं. चंपत राय यांच्यावर बोलणं आमचा विषय नाही..राम मंदिराचे माजी पदाधिकारी राहिलेल्या महिपाल सिंह यांनी केलेल्या दाव्यानंतर खळबळ उडाली आहे. महिपाल सिंह यांनी म्हटलं की, अनेक वर्षांपासून देणग्यांमध्ये चोरी होत आहे. याची माहिती चंपत राय यांनाही दिली होती. तक्रारीनंतर नोटांची मोजणी करणाऱ्या खोलीतीली सीसीटीव्ही फूटेज डिलीट केल्याचा दावाही केला गेला. कारवाई करण्याऐवजी तक्रार केली म्हणून हटवण्यात आल्याचंही महिपाल यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.