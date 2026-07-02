देश

चंपत राय, अनिल मिश्रांचा राजीनामा, पण हटवण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची गरज; ट्रस्ट काय निर्णय घेणार?

Ram Mandir Donation Scam राम मंदिर दानचोरी प्रकरण समोर आल्यानंतर राम मंदिर ट्रस्टचे पदाधिकारी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला. पण त्यांना हटवण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे.
Shri Ram Janmabhoomi Trust General Secretary Champat Rai Resigns

Shri Ram Janmabhoomi Trust General Secretary Champat Rai Resigns

esakal

सूरज यादव
Updated on

राम मंदिर चोरी प्रकरणामुळे अडचणीत आल्यानंतर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी ८ जणांना अटक करण्यात आलीय. तर एसआयटीकडून सखोल चौकशी केली जात आहे. चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला असला तरी तो स्वीकारण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. Champat Rai, Anil Mishra Resign From Ram Mandir Trust

Loading content, please wait...
India
Uttar Pradesh
Ayodhya Ram Mandir
ram mandir trust