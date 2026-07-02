चंपत राय, अनिल मिश्रांचा राजीनामा, पण हटवण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची गरज; ट्रस्ट काय निर्णय घेणार?

राम मंदिर चोरी प्रकरणामुळे अडचणीत आल्यानंतर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी ८ जणांना अटक करण्यात आलीय. तर एसआयटीकडून सखोल चौकशी केली जात आहे. चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला असला तरी तो स्वीकारण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. Champat Rai, Anil Mishra Resign From Ram Mandir Trust.राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची बैठक ६ जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी दान चोरी प्रकरणावर चर्चा होऊ शकते. याच बैठकीत चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय होणार आहे. ट्रस्टच्या नियमांनुसार राजीनामा स्वीकारण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. चंपत राय यांना पदावरून हटवलं तरी ते विश्वस्त म्हणून राहतील. ट्रस्टच्या नियमानुसार फक्त पद आणि जबाबदारीतून मुक्त करण्याची तरतूद आहे..राम मंदिर दानचोरी : आरोपींकडे लाखोंची रोकड अन् अमेरिकन डॉलर; मोजणी कक्षातून टॉयलेटमध्ये लपवत होते पैसे, तिथून....राम मंदिर ट्रस्टच्या १४ सदस्यांपैकी दोघांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे ६ जुलैच्या बैठकीत ट्रस्टचे १२ सदस्य असतील. या बैठकीत संघाचे भैय्याजी जोशी, विहिपचे दिनेश चंद्र यांच्याशिवाय बजरंग लाल बागडा आणि मिलिंद परांडे यांनाही बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. जर त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला तर त्यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकाम आणि व्यवस्थापनासाठी राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केली गेली होती. या ट्रस्टचे काही नियम असून या नियमांनुसारच कामकाज चालतं. राम मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षा, पार्किंग, प्रदक्षिणा, अन्नछत्र, गोशाला, संग्रहालय यांसारख्या व्यवस्था उभारणं आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचं काम ट्रस्टचं आहे..राम मंदिर ट्रस्टमध्ये १ ते १० नंबरचे विश्वस्त आणि निर्मोही आखाड्याचं प्रतिनिधित्व करणारे विश्वस्त यांनाच ट्रस्टच्या बैठकीत मत देण्याचा अधिकार आहे. ट्रस्टमध्ये एखादं पद रिक्त असेल तर मंडळाकडे त्यावर योग्य प्रक्रियेद्वारे निवड करण्याचा अधिकार आहे. नियुक्त केलेले विश्वस्त आजीवन जबाबदारी पार पाडतील. तसंच कोणताही विश्वस्त एक महिन्याची लेखी नोटीस देऊन राजीनामा देऊ शकतात. ट्रस्टच्या विरोधात काम करणाऱ्या विश्वस्ताला दोन तृतियांश बहुमताने हटवलं जाऊ शकतं. यासाठी नोटीस बजावून बाजू मांडण्याची संधीही दिली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.