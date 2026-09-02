'ऑपरेशन सिंदूर'चे नायक ते आता राम मंदिराचे नवे CEO, कोण आहेत निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा?

अयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टच्या नव्या CEOच्या नावाची घोषणा झाली आहे. भारतीय वायुसेनेतून निवृत्त झालेले एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जितेंद्र मिश्रा यांनी भारतीय हवाई दलात तब्बल ३९ वर्षे सेवा दिली असून, याच वर्षी ३० एप्रिल रोजी ते निवृत्त झाले. त्यांची कारकीर्द नेमकी कशी राहिली? जाणून घेऊया..ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात जितेंद्र मिश्रा हे दिल्लीतील पश्चिमी हवाई कमांडचे प्रमुख होते. सियाचिनपासून जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंतच्या हवाई क्षेत्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानकडून दिल्लीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पाकिस्तानने फतह मिसाइलच्या माध्यमातून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारतीय वायुसेनेने हे क्षेपणास्त्र आकाशातच पाडल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण काळात पश्चिमी हवाई कमांडची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. जितेंद्र मिश्रा यांनी १ जानेवारी २०२५ रोजी पश्चिमी हवाई कमांडची सूत्रे स्वीकारली होती..अमेरिकेत महागाईचा भडका! भारतीयांवर मोठी जबाबदारी; रघुराम राजन यांच्यासह या ३ व्यक्ती फेडच्या टास्क फोर्समध्ये .जितेंद्र मिश्रा यांना भारतीय वायुसेनेत ३८ वर्षांहून अधिक काळ सेवेचा अनुभव आहे. ६ डिसेंबर १९८६ रोजी त्यांची फायटर पायलट म्हणून वायुसेनेत नियुक्ती झाली होती. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, पुणे, एअर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बंगळुरू, अमेरिकेतील एअर कमांड अँड स्टाफ कॉलेज आणि ब्रिटनमधील रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीजमध्ये त्यांनी शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतले आहे. फायटर कॉम्बॅट लीडर आणि एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट म्हणून काम करताना त्यांनी ३ हजार तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव मिळवला आहे..राम मंदिर ट्रस्टच्या पहिल्या CEO चं नाव जाहीर; निवृत्त एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब.जितेंद्र मिश्रा यांनी फायटर स्क्वाड्रनचे कमांडिंग ऑफिसर, ASTEचे चीफ टेस्ट पायलट, दोन महत्त्वाच्या एअरबेसचे एअर ऑफिसर कमांडिंग, ऑपरेशनल प्लॅनिंग अँड असेसमेंट ग्रुपचे संचालक आणि प्रधान संचालक (ASR) अशी अनेक महत्त्वाची पदे सांभाळली आहेत. ते ASTEचे कमांडंट आणि उप एकीकृत संरक्षण स्टाफ प्रमुख (ऑपरेशन्स) म्हणूनही कार्यरत होते. त्यांना ‘अति विशिष्ट सेवा मेडल’ आणि ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ने सन्मानित करण्यात आले आहे. आता लष्करी आणि प्रशासकीय अनुभवाची शिदोरी घेऊन ते राम मंदिर ट्रस्टची धुरा सांभाळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.