प्रेमानंद महाराज बालक, संस्कृत श्लोकांचा अर्थ सांगावा; जगद्गुरू रामभद्राचार्यांचं थेट आव्हान

मथुरा वृंदावनातील संत प्रेमानंद महाराज हे सतत त्यांच्या विधानांमुळे, भक्तांमुळे चर्चेत असतात. आता त्यांच्याबाबत जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांनी मोठं विधान केलंय. प्रेमानंद महाराज चमत्कारी संत नाहीत. मी थेट आव्हान देतो की जर ते खरंच चमत्कार करत असतील तर त्यांनी समोर येऊन संस्कृतमध्ये बोलून दाखवावं. जगद्गुरू रामभद्राचार्य यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे..प्रेमानंद महाराजांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर रामभद्राचार्य महाराजांनी म्हटलं की, काही चमत्कार नाहीय. जर चमत्कार असेल तर मी आव्हान देतो की प्रेमानंद महाराजांनी माझ्यासमोर एक अक्षर संस्कृतमध्ये बोलून दाखवावं किंवा मी सांगेन त्या संस्कृत श्लोकांचा अर्थ मला समजून सांगावा. मी जाहीरपणे बोलतो की ते माझ्यासमोर बाळासारखे आहेत. शास्त्र ज्याला येतं तो चमत्कार आहे. डायलिसिसवर ते जगत आहेत..भाजप नेत्याची गाडी फुटपाथवर, पोलीसही हटवेनात; सामान्य नागरिकानं दाखवला हिसका.मी पुन्हा सांगेन की ते माझ्यासमोर खूप लहान बाळ आहेत. मी त्यांना ना विद्वान म्हणेन ना चमत्कारी. प्रसिद्धी ही थोड्याच दिवसांसाठी असते. पण हा चमत्कार आहे म्हणणं मला मान्य नाही. भजन करा, शिका असा सल्लाही रामभद्राचार्यांनी प्रेमानंद महाराजांना दिला. हायकोर्टात एक प्रकरण आलंय, पण मी त्या आंदोलनात भाग घेणार नाही. न्यायालयाने शास्त्रीय साक्ष देण्यासाठी मला बोलावलं तर मी नक्की जाईन असंही रामभद्राचार्य म्हणाले..रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त.प्रेमानंद महाराजांचं खरं नाव अनिरुद्ध कुमार पांडे आहे. त्यांचा जन्म ३० मार्च १९६९ रोजी उत्तर प्रदेशातील सरसौल गावात झाला. सध्या ते वृंदावनात राहत असून त्यांनी २०१६ मध्ये एक ट्रस्ट स्थापन केलं. या ठिकाणी भाविकांना, गरजूंना जेवण, राहण्याची सोय आणि वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातात. गेल्या १९ वर्षांपासून ते गंभीर किडनी विकाराने त्रस्त आहेत.