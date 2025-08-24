देश

प्रेमानंद महाराज बालक, संस्कृत श्लोकांचा अर्थ सांगावा; जगद्गुरू रामभद्राचार्यांचं थेट आव्हान

Rambhadracharya On Premanand Maharaj : प्रेमानंद महाराज चमत्कारी संत नाहीत. मी थेट आव्हान देतो की जर ते खरंच चमत्कार करत असतील तर त्यांनी समोर येऊन संस्कृतमध्ये बोलून दाखवावं असं जगद्गुरु रामभद्राचार्यांनी म्हटलंय.
Jagadguru Rambhadracharya Calls Out Premanand Maharaj
Jagadguru Rambhadracharya Calls Out Premanand MaharajEsakal
सूरज यादव
Updated on

मथुरा वृंदावनातील संत प्रेमानंद महाराज हे सतत त्यांच्या विधानांमुळे, भक्तांमुळे चर्चेत असतात. आता त्यांच्याबाबत जगद्गुरु रामभद्राचार्य यांनी मोठं विधान केलंय. प्रेमानंद महाराज चमत्कारी संत नाहीत. मी थेट आव्हान देतो की जर ते खरंच चमत्कार करत असतील तर त्यांनी समोर येऊन संस्कृतमध्ये बोलून दाखवावं. जगद्गुरू रामभद्राचार्य यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे.

Loading content, please wait...
India
Hindu religion
Sanskrit Language

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com