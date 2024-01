Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाला 22 जानेवारी सुट्टी नाही! ठाकरे गटाच्या याचिकेवर होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्तीची २२ जानेवारीला प्राण प्रतिष्ठा होणार आहे. या दिवशी केंद्र सरकारनं अनेक राज्यातील सरकारांनी राज्यात हाफडे घोषित केला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टातील बार असोसिएशनकडूनही कोर्टाला पत्र लिहित सुट्टी जाहीर करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

पण ही विनंती अमान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळं सोमवारी २२ जानेवारी रोजी पूर्ण वेळ सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज सुरु राहणार आहे. (ramlalla pran pratishtha supreme court does not have holiday on January 22 hearing will be held on petition of shivsena thackeray group)