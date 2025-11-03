देश

अर्ध शरीर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा मदतीसाठी टाहो, बाजूला २० मृतदेह पडलेले; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य

तेलंगनातील रंगारेड्डी इथं खडी भरलेला डंपर बसला धडकून भीषण अपघात झालाय. या अपघातात २० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
Telangana Bus and Dumper Collision Leaves 20 Dead in Ranga Reddy

सूरज यादव
Updated on

तेलंगनातील रंगारेड्डी इथं सोमवारी भीषण अपघात झाला आहे. खडी भरून निघालेल्या डंपरने राज्य परिवहनच्या बसला धडक दिली. या अपघातात बसमधील २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. अपघातातील मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तर २० जण गंभीर जखमी झाले असून तिघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. बस तंदूरहून हैदराबादच्या दिशेनं जात होती. या बसमध्ये ७० पेक्षा जास्त प्रवासी होते. बसमध्ये बहुतांश विद्यार्थी प्रवास करत होते.

Telangana
accident news
Truck
bus accident

