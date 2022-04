कोल्ड्रींक्समधून गुंगीचं औषध देऊन मित्राच्या बायकोवर बलात्कार | Wife Raped by Friend

मैत्रीच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना हरियाणात घडली आहे. मित्राच्या बायकोला गुंगीचं औषध देऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हरियाणातील पलवल येथील कॅम्प पोलीस ठाण्यांतर्गत एका महिलेला कोल्ड्रिंकमध्ये अंमली पदार्थ देऊन बेशुद्धावस्थेत बलात्कार केल्याची घटना समोर आली आहे. महिलेने तिच्या पतीच्या मित्रावर बलात्काराचा आरोप केला आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. (Rape of a friend's wife by giving her a narcotic from a cold drink)

हेही वाचा: चाॅकलेटचे आमिष दाखवून पाच वर्षाच्या चिमुकलीवर बलात्कार, नराधमाला अटक

तपास अधिकारी रेणू शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका कॉलनीत राहणाऱ्या एका महिलेने तक्रार दाखल केली आहे की, 9 एप्रिल रोजी दुपारी 3 वाजता ती तिच्या घरी एकटी होती. त्याचवेळी पतीचा मित्र पवन हा तिच्या घरी आला. पवनने तिला कोल्ड्रिंक्समधून गुंगीचं औषध दिले, त्यामुळे ती बेशुद्ध झाली.बेशुद्ध अवस्थेत, पवनने तिच्यावर बलात्कार केला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला, पीडितेने तिच्या पतीला हा सगळा प्रकार सांगितला आणि या प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार केली.

हेही वाचा: कुचिक बलात्कार प्रकरण : मला अडकवण्याचे प्रयत्न सुरु; चित्रा वाघ यांचा आरोप

याआधीही आरोपीने तिच्यावर दबाव टाकून बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली. आरोपीला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.