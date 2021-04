लशी थिरकताहेत गाण्याच्या तालावर; लशीकरणाच्या जागृतीसाठी पोलिसांचा हटके संदेश

तिरुवनंतपूरम : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशात लशीकरणाचा जोर आहे. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार देखील लशीकरणाबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भातच लोकांना लशीकरणाबाबत जागरुक करणारा एक व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होतोय. केरळ पोलिसांनी हा व्हिडीओ बनवला आहे. केरळ पोलिसांनी 'रासपुतिन चँलेज' घेऊन लोकांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित केलं आहे.

Get Vaccinated From Nearest Vaccination Centre..

Crush The Curve..

Back to Basics..#keralapolice #CovidVaccine pic.twitter.com/QfS8fPCoR3

