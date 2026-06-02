धक्कादायक! स्वतःला 'RAW' अधिकारी सांगून तरुणीशी केलं लग्न; सत्य समोर येताच पायाखालची जमीनच सरकली, असं काय घडलं?

रॉ अधिकारी असल्याचं सांगत तरुणीची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. यावेळी आरोपीने तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत तसेच नोकरीचे आमिष, बनावट कागदपत्रे दाखवत तिच्याशी विवाह केल्याचा आरोप आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, देहात परिसरातील बेनीपुरवा येथील २० वर्षीय कोमल आर्या हिची ऑगस्ट २०२४ मध्ये संदीप सिंह बग्गी याच्याशी ओळख झाली होती. लवकरच या भेटीचं रुपांतर मैत्रीत झालं. त्यावेळी त्याने आपण रॉ अधिकारी असल्याचे कोमलला सांगितले. एवढेच नव्हे तर त्याची बहीण आयएएस अधिकारी असल्याचा दावा त्याने केला. तसेच कोमलला शिक्षण विभागात नोकरी मिळवून देण्याचेही आश्वासनही दिले..कोमलने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी तिला आणि तिच्या आईला बोलावून सरकारी नियुक्तीपत्र व ओळखपत्र दिले. लखनऊ येथे लिपिक पदावर नियुक्ती मिळणार असल्याचे सांगितलं. इतकच नाही तर त्याने तिच्याशी विवाह करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आरोपीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून कुटुंबीयांनी या लग्नास मंजुरी दिली. त्यानुसार २५ एप्रिल २०२५ रोजी दोघांचा विवाह झाला. काही दिवसांनी विवाहाची अधिकृत नोंदणीही करण्यात आली..दरम्यान, विवाह झाल्यानंतर संबंधित नियुक्तीपत्र बनावट असल्याचे उघड झाले. चौकशीदरम्यान संदीप हा रॉ अधिकारी नसल्याचे तसेच तो विवाहित असल्याची बाब समोर आली. हा प्रकार समजल्यानंतर तरुणीला मोठा धक्का बसला. तिच्या पायाखालची वाळूच सरकली. विशेषत फसवणुकीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आरोपीने तिला आणि तिच्या कुटंबियांना जीवे मारण्याच्या धमकी दिली..या प्रकरणी आता कोमलने तक्रार दाखल केली असून तिच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपी संदीपविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.