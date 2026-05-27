Tamil Nadu Politics: थलापती विजय यांना मोठा धक्का! फ्लोअर टेस्टमध्ये साथ देणाऱ्या आमदारांनी पलटी मारली; तमिळनाडूच्या राजकारणात यू-टर्न

गेल्या दोन आठवड्यांत तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. एआयएडीएमके पक्षात सुरू झालेले अंतर्गत बंड आता संपुष्टात येत असल्याचे दिसत आहे. पक्षाध्यक्ष ई. पलानीस्वामी यांना विरोध करणारे आणि विधानसभेतील बहुमत चाचणीत विजय विजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके सरकारच्या बाजूने मतदान करणारे बंडखोर आमदार आता पक्षात परतले आहेत..शुक्रवारी दोन्ही गटांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन पक्ष आता एकसंध असल्याचे आश्वासन दिले. बंडखोर आमदारांनी, "आम्ही नेहमीच एकजूट राहू," असे म्हणत पक्षाशी आपली निष्ठा पुन्हा व्यक्त केली. बंडखोर आमदार परतल्यानंतर, ई. पलानीस्वामी यांनी त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करणारी सभापती कार्यालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. .वास्तविक पाहता, विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान २५ आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध जाऊन विजया सरकारच्या बाजूने मतदान केले होते. यानंतर, पलानीस्वामी यांनी या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करत सभापतींना पत्र लिहिले होते. एआयएडीएमकेमधील हे राजकीय संकट निवडणुकीतील पराभवानंतर सुरू झाले. सी. व्ही. षण्मुगम यांच्या नेतृत्वाखाली काही आमदारांनी पलानीस्वामी यांच्या विरोधात मोहीम उघडली. बंडखोर गटाला टीव्हीके सरकारला पाठिंबा द्यायचा होता, पण पलानीस्वामी यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. .असे असूनही, २५ आमदारांनी पक्षादेश झुगारून विजयनगर सरकारच्या बाजूने मतदान केले. बंडखोर गटाला मोठा धक्का बसला, जेव्हा त्यांच्या चार आमदारांनी विधानसभेचा राजीनामा देऊन टीव्हीकेमध्ये प्रवेश केला. अध्यक्षांच्या कार्यालयात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच हे घडले. पलानीस्वामी यांनीही या राजीनाम्यांवर आक्षेप घेतला आणि आधी अपात्रतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे म्हटले..पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई टाळण्यासाठी सहा आमदार ईपीएस गटात परतले. त्यांनी सभापती आणि पक्षप्रमुख पलानीस्वामी यांची माफी मागितली. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला आणि पक्षाप्रती आपली निष्ठा पुन्हा एकदा व्यक्त केली. बंडखोर गटाची संख्या २५ वरून १५ पर्यंत कमी झाल्यानंतर सलोख्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले. यामुळे पक्षात ई. पलानीस्वामी यांचे स्थान आणखी मजबूत झाले. .एस. पी. वेलुमणी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने पलानीस्वामी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि वाद मिटल्याची घोषणा केली. बैठकीनंतर नेत्यांनी सांगितले की, पलानीस्वामी हेच त्यांचे नेते आहेत. त्यांनी कबूल केले की, काही मतभेदांमुळे बंड झाले होते, परंतु आता सर्व प्रश्न मिटले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, पलानीस्वामींनी त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.