देश

Central Government Employees Salary : केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा; २५ सप्टेंबरलाच वेतन-पेन्शन जमा होणार

Pensioners Pension Payment : केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी. सप्टेंबरचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन २५ सप्टेंबरलाच खात्यात जमा होणार आहे.
Central Government Employees Salary

Central Government Employees Salary

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Central Government Pension September 2026 : सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या संभाव्य बँक संपाचा परिणाम केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या नियमित देयकांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची रक्कम मुदतीपूर्वी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Central Government
central government news
pension delays India
Central government accountability
central government aid Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com