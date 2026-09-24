Central Government Employees Salary : केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा; २५ सप्टेंबरलाच वेतन-पेन्शन जमा होणार

Central Government Pension September 2026 : सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या संभाव्य बँक संपाचा परिणाम केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या नियमित देयकांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची रक्कम मुदतीपूर्वी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात २५ सप्टेंबर रोजी वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्यास मंजुरी दिली आहे. महालेखा नियंत्रक कार्यालयाने २३ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनानुसार, संरक्षण, टपाल आणि दूरसंचार विभागांसह सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबरचे वेतन २५ सप्टेंबरला देण्यात येणार आहे. औद्योगिक कर्मचाऱ्यांचे वेतनही याच दिवशी देण्याची शक्यता आहे..केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांचे सप्टेंबर महिन्याचे निवृत्तीवेतनही २५ सप्टेंबरला बँका आणि वेतन व लेखा कार्यालयांमार्फत देण्यात येणार आहे.दरम्यान, २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप प्रस्तावित आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस तसेच तिमाहीअखेरच्या काळात हा संप असल्याने वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या व्यवहारांमध्ये अडथळा येऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..Sarvajan Pension Scheme: वृद्ध, विधवा अन् दिव्यांगांना दर महिन्याला थेट खात्यात पेन्शन; ‘सर्वजन पेन्शन योजने’साठी पात्रता काय?.२५ सप्टेंबरला मिळणारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन आगाऊ देयक म्हणून गणले जाणार आहे. तसेच, सप्टेंबरअखेरची शक्य तितकी इतर देयके आणि बँकिंग व्यवहारही आगाऊ करण्याच्या सूचना मंत्रालये व विभागांना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.