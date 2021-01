राजपथावर 'शिल्का' गन ऑपरेट करणार प्रिती; संधीबद्दल म्हणाली, महिला म्हणून नव्हे तर..

नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथावर होणाऱ्या परेडमध्ये भारतीय लष्कर आपली ताकद दाखवणार आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबत तणावाचं वातावरण असताना जी शस्त्रे, टँक आणि क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात आली होती ती सर्व प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर दिसणार आहेत. यावर्षी 26 जानेवारीच्या राजपथावरील परेडमध्ये लष्कराची अँटी एअरक्राफ्ट गन अपग्रेडेड शिल्कासुद्धा दिसेल. पहिल्यांदाच राजपथावर परेडचा भाग होण्यासाठी शिल्काला अपग्रेड करण्यात आलं आहे. याची कमांडिंग ऑफिसर कॅप्टन प्रिती चौधरी असेल.

राजपथावर यावेळी अपग्रेडेड एअरक्राफ्ट गन शिल्काची ताकदही बघायला मिळेल. जमीनीपासून 2 किमी अंतरापर्यंत शत्रूच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याची क्षमता यामध्ये आहे. तसचं शिल्का हवेत 2.5 किलोमीटर अंतरावर शत्रूचा वेध घेऊ शकते. कॅप्टन प्रिती चौधरी यांनी सांगितलं की, रेजिमेंटची उपकरणं परेडमध्ये असल्यानं मला यात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. फक्त महिला आहे म्हणून या परेडमध्ये आहे असं नाही. केवळ एक महिला असल्याच्या कारणामुळे आपल्याला संधी दिली असं नाही तर रेजिमेंटची उपकरणे यात आहेत आणि ती हाताळण्याची कौशल्ये असल्यानं मला संधी दिली असल्याचं तिनं सांगितलं.

