युद्धस्थितीमुळं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ, भारतावर काय होईल परिणाम?

नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनदरम्यान (Russia-Ukraine War) सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम इतर देशांवरही दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किंमती सातत्यानं वाढत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेनं रशियातील इंधन आयातीवर प्रतिबंध लावले आहेत. यामुळं इतर काही देशांमध्ये इंधनाचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. रशियन इंधनावर प्रतिबंध लावल्यानंतर कच्च्या तेलाचे दर ३ टक्क्यांनी वाढून १३२ डॉलर प्रतिबॅऱलजवळ पोहोचले आहेत. (Rising crude oil prices due to war what will be the effect on India)

हेही वाचा: फडणवीस पोलिसांच्या ताब्यात; मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आक्रमक

मंगळवारी देखील तेलाच्या किंमतीत ४ टक्के वाढ झाली होती. तत्पूर्वी सोमवारी कच्च्या तेलाची किंमत १३९.१३ डॉलरवर पोहोचली आहे. एसपीआय असेटचे मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय सहाय्यक स्टीफन इनेस यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होण अपेक्षित आहे. ही वाढ १०० डॉलर प्रतिबॅरलवरुन १५० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होऊन, १३१.२७ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचला, ज्यामध्ये १२७.९८ डॉलर प्रतिबॅरल ३.९ टक्के वाढ झाली आहे. तर अमेरिकेच्या क्रूड फ्यूचर्समध्ये ३.६ टक्के वाढ होऊन तेलाचा दर १२३.७० डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचला आहे.

भारतावर काय होणार परिणाम?

मेहता इक्विटीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष राहुल कलंत्री म्हणाले, रशियाचं कच्च तेल आणि नैसर्गिक वायू आयातीवर अमेरिकेच्या प्रतिबंधानंतर कच्च्या तेलानं मंगळवारी अधिक स्थिर राहिला. रशिया जागतीक बाजारात कच्चे तेल आणि इंधनाची दर दिवशी ७ ते ८ मिलियन बॅऱल निर्यात करतो. तसेच रशियाचं तेल आणि गॅसवर प्रतिबंध लावण्यापूर्वीच पुरवठा कमी होऊ शकतो.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर होणार परिणाम

कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यानं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ पहायला मिळणार आहे. तर येत्या काळात या किंमती अजून वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, याचा परिणाम पुढच्या महिन्यापासून होऊ शकतो. आज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.