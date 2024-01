Delhi High Court Receives Petition: लोकसभेआधी भारतातील रोहिंग्या निर्वासितांना कशाची वाटतीये भीती? हायकोर्टात घेतली धाव

नवी दिल्ली- दोन रोहिंग्या निर्वासितांनी दिल्ली हायकोर्टामध्ये जनहीत याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असून याकाळात फेसबुकवर रोहिंग्या निर्वासितांविरोधात कॅम्पेन सुरु करण्यात येण्याचा धोका याचिकेत व्यक करण्यात आला आहे. रोहिंग्या निर्वासितांचा दहशतवादी आणि घुसखोर अशा प्रकारचा उल्लेख सोशल मीडियावर करण्यात येत असल्याचं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.

मोहम्मद हमीम आणि कावासर मोहम्मद या दोघांनी याचिका दाखल केली आहे. हे दोघे २ ते ५ वर्षांपासून दिल्लीमध्ये राहत आहेत.आपल्या समाजातील लोकांच्या जीविताच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे. दिल्ली आणि देशातील इतर भागात त्यांच्या जीविताला धोका आहे. त्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं आहे. म्यानमारमध्ये सुरु झालेल्या वांशिक हिंसाचारानंतर अनेक रोहिंग्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता.(Rohingya refugees petition was filed in high court over hate campaigns on Facebook flag high risk in lok sabha poll year)