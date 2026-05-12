Dattatreya Hosabale : 'भारताने पाकिस्तानशी संवादाची दारे पूर्णपणे बंद करू नयेत'; RSS सरचिटणीसांचं मोठं विधान, हिंदूराष्ट्राबाबतही केलं भाष्य

Dattatreya Hosabale latest statement on India Pakistan : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांनी (Dattatreya Hosabale) भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले की, भारताने पाकिस्तानशी संवादाची दारे पूर्णपणे बंद करू नयेत. दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी 'जन-ते-जन' (people-to-people) संबंध अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतात, असा त्यांचा विश्वास आहे..होसबळे यांनी सांगितले की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सांस्कृतिक नातेसंबंध खूप खोलवर रुजलेले आहेत आणि एकेकाळी हे दोन्ही देश एकच होते. सध्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वामध्ये विश्वासाचा अभाव असल्यामुळे पाकिस्तानमधील खेळाडू, शास्त्रज्ञ आणि नागरी समाजाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले..'हिंदू राष्ट्र' या संकल्पनेबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही हिंदू राष्ट्र निर्माण करत नाही आहोत; ते आधीपासून अस्तित्वात आहे. ब्रिटिश काळातही भारत हिंदू राष्ट्रच होता. ही संकल्पना सांस्कृतिक अस्मितेशी संबंधित आहे, धार्मिक राज्याशी नाही. धर्मांतरामुळे व्यक्तीची राष्ट्रीयता बदलत नाही. आपली राष्ट्रीयता एकच असल्यामुळे आम्ही कोणालाही वेगळे मानत नाही.".पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाबाबत त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, हा संस्कृतींचा संघर्ष नसून तेल आणि नैसर्गिक संसाधनांवरून निर्माण झालेला वाद आहे. जगातील बहुतेक युद्धे ही लोभ, अहंकार आणि वर्चस्व गाजवण्याच्या मानसिकतेतूनच उद्भवतात, असे त्यांनी सांगितले..इतिहासात युद्ध हा वारंवार घडणारा प्रकार राहिला असून भविष्यात पाण्याच्या संसाधनांवरूनही संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. युद्धांमुळे मानवजातीचा संपूर्ण विनाश होणार नसला तरी मानवी जीवन आणि सामाजिक व्यवस्थेत मोठे बदल घडतील, असे त्यांनी नमूद केले..प्रख्यात विचारवंत सॅम्युअल हंटिंग्टन यांच्या 'संस्कृतींचा संघर्ष' या सिद्धांताचा संदर्भ देत होसबळे यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील सध्याचा संघर्ष त्या चौकटीत बसत नाही. या संघर्षात कोणत्याही एका राष्ट्रामागे संपूर्ण ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम जग एकत्र आलेले दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला पाठिंबा देताना त्यांनी साधेपणा आणि संयम हे भारतीय जीवनशैलीचे महत्त्वाचे घटक असल्याचे सांगितले. संकटकाळात या मूल्यांचे महत्त्व अधिक वाढते. भारताने जगभर शांतता आणि सामंजस्याचा संदेश पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.