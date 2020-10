भारताची मिसाईल ताकद वाढली; एँटी-रेडिएशन मिसाईल 'रुद्रम'ची यशस्वी चाचणी

नवी दिल्ली : मिसाईल क्षेत्रात भारताने आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे. भारताने आज एँटी-रेडिएशन मिसाईल 'रुद्रम' या लढाऊ विमानाचे सुखोई-30 वरुन यशस्वी परीक्षण केलं. या मिसाईलची निर्मिती डीआरडीओने म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने केली आहे. या मिसाईलचे परीक्षण पूर्व सीमेवर करण्यात आलं. भारताने अलिकडेच ब्रह्मोसच्या सुधारित मिसाईलचे आणि शौर्य मिसाईलचे यशस्वी परीक्षण केले आहे. सीमेवर चीनसोबत तणावाची परिस्थिती असताना या मिसाईलचे यशस्वी परीक्षण होणे महत्वपूर्ण मानलं जात आहे.

गेल्या सोमवारी भारताने ओडीसाच्या सीमेवर ह्वीलर द्वीपवरुन सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉसरपीडो (एसएमएआरटी) चे यशस्वी परीक्षण केले. टॉरपीडोच्या रेंजच्या बाहेर एँटी सबमरीन वॉरफेयर (एएसडब्ल्यू) अभियानात हे मिसाईल अत्यंत उपयोगी सिद्ध होणार आहे. या मिसाईलच्या परीक्षणानंतर भारतीय वायु सेनेच्या सामरिक क्षमतेमध्ये आणखी वाढ झाली आहे, यात शंका नाही.

India today successfully testfired the ‘Rudram’ Anti-Radiation Missile from a Sukhoi-30 fighter aircraft off the east coast.

The Missile has been developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). pic.twitter.com/soVBa1eVMx

— ANI (@ANI) October 9, 2020