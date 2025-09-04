भारतात राहणं खर्चिक! रशियन महिला म्हणते, 1BHK फ्लॅटचं भाडं १.२० लाख, किराणा ४० हजार, औषध अन् इतर गोष्टी....

एखाद्या शहरात आपलं घर नसेल तर भाड्याच्या घरात राहून चांगली जीवनशैली जगायची असेल तर जास्ती जास्त एका व्यक्तीला किती खर्च येऊ शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर एखादी व्यक्ती ४० हजार, ५० हजार असं उत्तर देईल. पण एका रशिनय महिलेनं गुरुग्राममध्ये राहण्याचा जो खर्च सांगितलाय तो पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. महिलेनं तिचा महिन्याचा खर्च सांगताना त्यात १बीएचके फ्लॅटचं भाडंच १.२० लाख रुपये असल्याचं म्हटलंय. यामुळे तर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय..किम जोंग यांचा पाण्याचा ग्लास उचलला, खुर्चीसह हात लावलेल्या वस्तू स्वच्छ केल्या; पुतीन यांच्या भेटीनंतरचा VIDEO VIRAL.रशियन महिलेनं सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत तिच्या महिन्याभराच्या खर्चाचे डिटेल्स टाकले आहेत. सर्वसामान्यपणे १बीएचके फ्लॅटचं भाडं मेट्रोसिटीमध्येही किमान ८ हजार ते २०-२५ हजारांपर्यंत असतं. मात्र रशियन महिलेनं शेअर केलेल्या रीलमध्ये तिने दावा केला की मी १ लाख २० हजार रुपये महिन्याला भाडं देते. याशिवाय तिने इतर खर्चाची माहितीसुद्धा दिलीय..नेहरुंच्या ऐतिहासिक बंगल्याची विक्री, ३.७ एकर जागा, ११०० कोटी किंमत; कुणी विकत घेतला?.रशियन महिलेनं म्हटलंय की, गुरुग्राममध्ये चांगली जीवनशैली जगायची असेल तर तुमचा खिसा तयार ठेवा. हे सगळं फॅक्टवर आधारीत आहे. यात उबर ब्लॅक प्रवास १ हजार रुपये प्रती राइड, वीज बिलासाठी १५ हजार रुपये, खरेदीसाठी ३० हजार रुपये, औषधांचे २० हजार रुपये, किराणा माल ४० हजार रुपये असा खर्च तिने मांडलाय..व्हिक्टोरिया असं रशियन महिलेचं नाव आहे. तिने म्हटलं की, मी काही तक्रार करत नाहीय. पण चांगली जीवनशैली जगायची असेल तर इतका खर्च होतो. दरम्यान, महिलेच्या या व्हिडीओवर नेटिझन्सनी उलट सुलट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तिला उबर ब्लॅकऐवजी सामान्य कॅब वापरण्याचा आणि कमी भाड्याच्या घरात राहण्याचा सल्ला दिलाय..एका युजरनं म्हटलं की, उबर ब्लॅक ऐवजी साधी उबर वापरली तर चालेल ना? इतकं भाडं देण्यापेक्षा स्वस्तात घर घ्या, याशिवाय हे सगळे खर्च आवश्यक नाहीयेत. तुम्ही हा खर्च इच्छेनं करताय. १.२० लाख भाडं? तेही १ बीएचके फ्लॅटसाठी घेतलं जात असेल तर तुम्हाला कुणीतरी लुटतंय असंही काहींनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.