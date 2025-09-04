देश

भारतात राहणं खर्चिक! रशियन महिला म्हणते, 1BHK फ्लॅटचं भाडं १.२० लाख, किराणा ४० हजार, औषध अन् इतर गोष्टी....

Monthly Expenses in Gurugram : रशियन महिलेनं गुरुग्राममध्ये राहण्याचा जो खर्च सांगितलाय तो पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. महिलेनं तिचा महिन्याचा खर्च सांगताना त्यात १बीएचके फ्लॅटचं भाडंच १.२० लाख रुपये असल्याचं म्हटलंय.
Russian Woman in Gurugram Reveals Shocking Monthly Expenses

Russian Woman in Gurugram Reveals Shocking Monthly Expenses

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

एखाद्या शहरात आपलं घर नसेल तर भाड्याच्या घरात राहून चांगली जीवनशैली जगायची असेल तर जास्ती जास्त एका व्यक्तीला किती खर्च येऊ शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर एखादी व्यक्ती ४० हजार, ५० हजार असं उत्तर देईल. पण एका रशिनय महिलेनं गुरुग्राममध्ये राहण्याचा जो खर्च सांगितलाय तो पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. महिलेनं तिचा महिन्याचा खर्च सांगताना त्यात १बीएचके फ्लॅटचं भाडंच १.२० लाख रुपये असल्याचं म्हटलंय. यामुळे तर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय.

Russian Woman in Gurugram Reveals Shocking Monthly Expenses
किम जोंग यांचा पाण्याचा ग्लास उचलला, खुर्चीसह हात लावलेल्या वस्तू स्वच्छ केल्या; पुतीन यांच्या भेटीनंतरचा VIDEO VIRAL
Loading content, please wait...
India
delhi
Gurugram
Cost of living in Gurugram
Russian expatriate experiences
Gurugram rental prices

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com