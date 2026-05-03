क्षुल्लक कारणावरून वादाला तोंड फुटलं; रागात महिलेनं मैत्रिणीच्या १४ वर्षीय मुलाला संपवलं, नेमकं काय घडलं?

एका महिलेने आपल्या मैत्रिणीच्या १४ वर्षीय मुलाची हत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी आरोपी महिलेला अटक करण्यात आली असून तिने हत्येची कबुली दिली आहे. पुजा असं या आरोपी महिलेचं नाव आहे तर अंशूमन असं हत्या झालेल्या मुलाचं नाव आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, आरोपी महिला आणि हत्या झालेल्या मुलाची आई दोघेही मैत्रिणी होत्या. दोघींचं एकमेकांच्या घरी जाणं येणं होतं. आरोपी महिला ही परिसरात व्याजाने पैसे देत होती. तसेच ती दबंग स्वभावाची होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यात काही कारणावरून वाद झाला होता. त्यामुळे मुलाच्या आईने महिलेला घरी येण्यात मनाई केली होती..याचाच राग मनात धरत आरोपी महिलेने १४ वर्षांच्या मुलाची हत्या केली. १ मे रोजी दुपारी अंशुमन घराबाहेर गेला होता. पण बराच वेळ परत न आल्याने कुटुंबीयांनी त्याचा शोध घेतला, पण काहीच माहिती मिळाली नाही. अखेर पोलिसांकडे धाव घेण्यात आली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास केला असता अंशुमन पूजासोबत जाताना दिसला. पुढील तपासात दोघे हरियाणातील यमुनानगरपर्यंत गेल्याचे समोर आले..दरम्यान, पोलिसांनी पूजाला अटक केली. सुरुवातीला तिने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पुरावे समोर ठेवताच तिने हत्येची कबुली दिली. आपण अंशुमनला अंबाला रोडवरील यमुना नदीत फेकल्याचे तिने सांगितले. पोलिस आणि गोताखोरांनी शोधमोहीम राबवली. अखेर रविवारी सकाळी अंशुमनचा मृतदेह सापडला..या घटनेनंतर कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी शेजारच्या नागरिकांनी केली आहे. पुजाला उद्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.