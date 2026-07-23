Salman Khan: ''पोरांनो, चला घरी! सोनम, खूप झालं भावा.. आता विषय वाढवू नको!'', सलमानने वांगचुक यांना दिली खास ऑफर

सलमान खानने अलीकडेच जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात एक पोस्ट शेअर केली होती. ज्यात त्याने पेपरफुटीला एक गंभीर मुद्दा म्हटले होते. या पोस्टने बरीच चर्चा मिळवली. यानंतर आता सलमान खानने पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर विद्यार्थी आंदोलनावर आपले मत व्यक्त केले आहे. आपल्या नव्या पोस्टमध्ये, भाईजानने विद्यार्थ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन केले आहे. जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. .सलमान खानने सोनम वांगचुक यांना त्यांचे उपोषण संपवण्याची विनंतीही केली आहे. सलमान खानने त्याच्या सोशल मीडियावर विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल एक विस्तृत पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने आपल्या पोस्टमध्ये सोनम वांगचुकचाही उल्लेख केला आहे. सलमानने यापूर्वीही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ पोस्ट केली होती. मात्र, त्याची ही नवीन पोस्ट आता व्हायरल होत असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Rahul Gandhi: दिल्लीतलं वातावरण तापलं! राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीचे खासदार 'गांधी स्मृतीस्थळा'वर दाखल.सलमान खानने त्याच्या एक्स अकाउंटवर लिहिले की, "शिक्षण आणि सुरक्षा या दोन्ही बाबतीत विद्यार्थी हे आमचे प्रथम प्राधान्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. माननीय पंतप्रधानांनी ट्विट केले आहे आणि मला खात्री आहे की ते या पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनो, कृपया तुमच्या पालकांकडे आणि घरी परत जा.".सलमान खानने पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, "सोनम, आता पुरे झाले. यापुढे जास्त ताणू नकोस. गरज वाटल्यास ही भावना दुसऱ्या दिवसासाठी जपून ठेव (अर्थात, मला नाही वाटत की तू तसे करशील), आणि काहीतरी खाऊन-पिऊन घे. तुझी इच्छा असेल तर, मी घरून जेवण पाठवीन." सलमान खानच्या पोस्टवर सोशल मीडिया वापरकर्ते वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. .सलमान खानने २२ जुलै रोजी एक लांबलचक पोस्ट लिहिली होती. त्याने लिहिले, "आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले आहे, ज्यामुळे मला दुःख होत आहे. एका शांततापूर्ण आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेले पाहून वाईट वाटले. या आंदोलनात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांबद्दल मला खूप वाईट वाटत आहे. पेपरफुटी हा एक गंभीर मुद्दा आहे. आपल्या देशाची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी तुम्ही सर्वजण एकत्र आलेले पाहून आनंद झाला. मी या पावलाचे कौतुक करतो. अभ्यासासाठी प्रेरित असलेली ही पिढी भारताला गौरव मिळवून देईल.".CJP Jantar Mantar: 'सीजेपी'शी चर्चा करण्यासाठी मंत्री 'जंतरमंतर'वर जाणार?, अट मान्य करत मोदी सरकारची चर्चेची तयारी.सलमान खान व्यतिरिक्त, साऊथ सुपरस्टार ममूटी यांनीही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ एक पोस्ट शेअर केली आहे. ममूटी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "तरुण हा आपल्या राष्ट्राचा खरा वारसा आहे. त्यांचा आवाज ऐका. त्यांचे रक्षण करा. त्यांना सक्षम करा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.