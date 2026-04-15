चौधरी बिहारचे नवे 'सम्राट', मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ; दोन उपमुख्यमंत्र्यांचाही शपथविधी, नितीशकुमार उपस्थित

नितीशकुमार राज्यसभा खासदार झाल्यानंतर बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचाही त्यांनी मंगलवारी राजीनामा दिला. यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून आता भाजपच्या सम्राट चौधरी यांनी शपथ घेतली. बिहारमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री झाला आहे. सम्राट चौधरी यांना राज्यपाल सम्राट सय्यद अता हसनैन यांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. सम्राट चौधरी यांच्यासोबत जदयूच्या विजय चौधरी आणि बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. Samrat Chaudhary oath ceremony marks new phase in Bihar politics.राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांनी विजय चौधरी आणि बिजेंद्र प्रसाद यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. लोकभवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्याला भाजपचे नेते जेपी नड्डा, भीखूभाई दलसानिया आणि प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी यांच्यासह दिग्गज नेते उपस्थित होते. शपथविधी सोहळ्याला नीतीशकुमार हेसुद्धा हजर होते. लोजपा पार्टीचे प्रमुख चिराग पासवान यांनीही शपथविधी सोळ्याला हजेरी लावली होती..जातीचा दाखला कैसा बनाया? सहर शेख अडचणीत, ४ कार्यालयांना फसवलं; नगरसेवकपद धोक्यात.मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याआधी सम्राट चौधरी हे पटनातील राजवंशी नगरमध्ये असलेल्या पंचरूपी हनुमान मंदिरात गेले होते. मंदिरात पूजा केल्यानंतर सम्राट चौधरी थेट लोकभवनात गेले. त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर राज्यपालांनी पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली..सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच त्यांच्या समर्थकांनी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. सम्राट चौधरी यांचे वडील शकुनी चौधरी आणि इतर नातेवाईकही शपथविधी सोहळ्यात हजर होते..कोण आहेत सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी हे एकेकाळी लालू प्रसाद यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात होते. पण नंतर त्यांनी नितीशकुमार यांच्या हातात हात घालून काम केलं. वयाच्या अवघ्या १९व्या वर्षी ते मंत्री झाले होते. त्याच वादातून मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झाली होती. भाजपनेच तेव्हा वयावर आक्षेप घेतला होता. शेवटी कमी वयामुळे राज्यपालांकडून त्यांच्यावर कारवाई करत पदावरून हटवले होते.