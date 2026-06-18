Sanjay Raut Statement : 'मतदार संघात जाऊन बेईमान खासदारांना धडा शिकवणार, उद्धव ठाकरे-पवारांशी चर्चा'; संजय राऊत संतापले

Shiv Sena UBT : खासदार फोडाफोडीच्या राजकारणावरून शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करत पक्षाशी बेईमानी करणाऱ्यांना यापुढे मोकळीक दिली जाणार नसल्याचा इशारा दिला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्याची माहिती राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..फुटीरतेला आता जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असे स्पष्ट करत प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन जनतेसमोर बेईमानी करणाऱ्यांचा पर्दाफाश केला जाईल, असे राऊत म्हणाले. शरद पवार यांनीही अशा मतदारसंघांमध्ये जाहीर सभा घेण्यासाठी स्वतः तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी संजय राऊत यांनी सध्याच्या राजकारणावर टीका करत महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला काळिमा फासला जात असल्याचा आरोप केला. आमदार आणि खासदार एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतात, मात्र सत्तेची व पैशाची प्रलोभने दाखवून त्यांना दुसऱ्या पक्षात नेले जात असल्याचा आरोप त्यांनी भाजपवर केला. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्राची वैचारिक आणि राजकीय परंपरा धोक्यात आल्याचेही ते म्हणाले..दरम्यान, ठाकरे सेनेकडून सर्व खासदारांना व्हीप बजावण्यात आला असून खासदार अरविंद सावंत यांनी त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सकाळी ११.३० वाजता संसदेतील पक्ष कार्यालयात खासदारांची बैठक बोलावण्यात आल्याची माहितीही राऊत यांनी दिली. व्हीपची प्रत सर्व खासदारांना ई-मेल, व्हॉट्सॲप आणि दूरध्वनीद्वारे पाठविण्यात आली असून अनेक खासदारांशी प्रत्यक्ष संपर्कही साधण्यात आल्याचे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले..व्हीप हा पक्षाचा आदेश असून त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पैशाची किंवा कारवाईची भीती दाखवून शिवसेनेला दबावाखाली आणता येणार नाही, असे ठामपणे सांगत, "आमचा बाप बाळासाहेब ठाकरे आहेत. आम्हाला कोणत्याही दबावाची भीती नाही," असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले..Sanjay Raut : ३ मिनिटांत ४ वेळा साईबाबांची शपथ, राऊतांनी उल्लेख केलेला खासदार कोण? बैठकीत काय घडलं?.देशातील लोकशाही संपविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत विरोधकांना संपविण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. मात्र, शिवसेना या सर्व प्रकारांना ठामपणे सामोरे जाईल आणि पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना राजकीय धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राऊत यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.