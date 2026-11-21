जिद्द, मेहनत आणि शिक्षणाच्या जोरावर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते, हे जम्मू-काश्मीरमधील सौरव कुमार याने सिद्ध करून दाखवले आहे. दहावीत शिकत असताना वडिलांचे अपघाती निधन झाले. कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले. आईने तीन मुलांच्या संगोपनाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी एकट्याने सांभाळली. अशा कठीण परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून खासगी कंपनीत आठ वर्षे नोकरी केल्यानंतर सौरवने जम्मू-काश्मीर पोलिसांमध्ये उपअधीक्षक अर्थात डीएसपी पद मिळवले आहे. त्याचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबावर संकटसौरव कुमार हा जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील उझ राजबाग गावचा रहिवासी आहे. त्याचे वडील देवेंद्र कुमार हे ट्रकचालक म्हणून काम करत होते. सौरव दहावीत असताना कठुआ आणि बरनोटी दरम्यान झालेल्या रस्ते अपघातात त्यांचे निधन झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. घरातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्याने कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीही बिकट झाली.सौरवला श्वेता आणि शिवानी अशा दोन बहिणी आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर तिन्ही मुलांच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी आई कमलेश कुमारी यांच्यावर आली. आर्थिक अडचणी असूनही त्यांनी मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. आईने केलेल्या संघर्षाबद्दल सौरवची बहीण रिया पडवाल हिने एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत माहिती दिली..बहिणीच्या नोकरीमुळे मिळाला आर्थिक आधारवडिलांच्या निधनानंतर आईने मोठ्या कष्टाने तिन्ही मुलांना वाढवले. दरम्यान, साधारण दोन वर्षांनी मोठी बहीण शिवानी हिला सरकारी शाळेत शिक्षिकेची नोकरी मिळाली. त्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळाला. शिवानीने नोकरी सुरू केल्यानंतर भावंडांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्यातही मदत केली.आईचे कष्ट आणि बहिणीचा पाठिंबा यामुळे सौरवला शिक्षण सुरू ठेवता आले. त्याने सरकारी शाळांमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर सरकारी महाविद्यालयातून उच्च शिक्षण घेतले आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली..प्रेयसीने साथ सोडली, त्याने जिद्द सोडली नाही! ७ वर्षांच्या संघर्षानंतर UPSC मध्ये मिळवला २३८ वा क्रमांक, कोण आहे आयुष कृष्णा?.पुण्यात टेक महिंद्रामध्ये आठ वर्षे नोकरीअभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सौरवला महाराष्ट्रातील पुणे येथील टेक महिंद्रा कंपनीत नोकरी मिळाली. या कंपनीत त्याने जवळपास आठ वर्षे काम केले. खासगी क्षेत्रात चांगल्या पगाराची नोकरी असतानाही जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा खाकी गणवेश परिधान करण्याचे त्याचे स्वप्न कायम होते.नोकरी सांभाळून त्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू ठेवली. परीक्षांना उपस्थित राहण्यासाठी त्याला पुणे आणि जम्मू-काश्मीरदरम्यान प्रवास करावा लागत होता. नोकरी आणि अभ्यास यांचा समतोल राखत त्याने आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले..जम्मू-काश्मीर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशसौरवने जम्मू-काश्मीर लोकसेवा आयोगाची २०२४ मधील नागरी सेवा परीक्षा दिली. त्याच्या मेहनतीला यश मिळाले आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांमध्ये उपअधीक्षक (डीएसपी) पदासाठी त्याची निवड झाली. निवड झाल्यानंतर त्याने टेक महिंद्रामधील नोकरीचा राजीनामा दिला आणि जम्मू-काश्मीरला परतला.उधमपूर येथील शेर-ए-काश्मीर पोलीस अकादमीत त्याने प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, आता तो अधिकृतपणे जम्मू-काश्मीर पोलिसांत रुजू झाला आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सौरवसह नव्याने नियुक्त झालेल्या डीएसपी अधिकाऱ्यांना एक महिन्यासाठी भारतीय लष्करासोबत संलग्न केले जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रातील नियुक्त्या दिल्या जातील..उधमपूर अकादमीत ७४ अधिकाऱ्यांची दीक्षांत परेड१८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर येथील शेर-ए-काश्मीर पोलीस अकादमीत दीक्षांत परेड पार पडली. या कार्यक्रमात एकूण ७४ अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले. यामध्ये २५ प्रशिक्षणार्थी डीएसपी, ३६ प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षक आणि वन संरक्षण दलाच्या १३ सहायक संचालकांचा समावेश होता.या परेडनंतर अनेक तरुण अधिकाऱ्यांच्या संघर्षाच्या आणि यशाच्या कहाण्या समोर आल्या. त्यात सौरव कुमारचा प्रवास विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. वडिलांचे अकाली निधन, आईचा संघर्ष आणि बहिणीने दिलेला आर्थिक व शैक्षणिक आधार या परिस्थितीतून मार्ग काढत त्याने डीएसपी पदापर्यंत मजल मारली. सरकारी शाळेपासून पुण्यातील खासगी कंपनीतील नोकरी आणि त्यानंतर पोलीस अधिकारी होण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास उल्लेखनीय ठरला आहे..हातगाडीवर भाजी विकत असतानाच लेक न्यायाधीश झाल्याची बातमी कळाली... आई-वडील भावूक... कधीकाळी परीक्षेचा फॉर्म भरण्यासाठीही नव्हते ८०० रुपये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.