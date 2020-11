PM मोदींविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या माजी BSF जवान तेज बहादुर यांची याचिका रद्द

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बीएसएफचे माजी जवान तेज बहादुर यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीन कोर्टाकडून 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत वाराणशी मतदारसंघातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या तेज बहादुर यांचं नामांकन पत्र रद्द होण्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलोली याचिका काल मंगळवारी रद्द करण्यात आली. सैन्यातील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाची तक्रार करत व्हिडीओ व्हायरल केल्याबद्दल त्यांना सैन्यातून बडतर्फ करण्यात आले होते.

तेज बहादुर यांनी या याचिकेमध्ये आरोप केला होता की, पंतप्रधान मोदींच्या दबावाखाली चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचं नामांकन रद्द केलं. न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमणियनच्या पीठाने 18 नोव्हेंबर रोजी तेज बहादुर यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती.

Supreme Court rejects an appeal filed by dismissed BSF (Border Security Force) constable, Tej Bahadur, against the election of PM Narendra Modi from Varanasi constituency in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/qRFppwZJNi

