मीडियाच्या भडकाऊ कार्यक्रमाबाबत चिंता; सुप्रीम कोर्टाने खेचले केंद्र सरकारचे कान

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला माध्यमांच्या भडकाऊ कार्यक्रमांबाबत काहीच न करण्यासंदर्भात फटकारलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ज्याप्रकारे सावधगिरीचे उपाय करणे आवश्यक असतात, त्याप्रमाणे सावधगिरी म्हणून केंद्र सरकारने वृत्तवाहिन्यांवरील भडकाऊ कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणायला हवे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

SC slams Centre for 'not doing anything' to curb TV programmes having 'instigating effect', says control over such news is as important as some preventive measure and to check law & order situation

