SC-ST प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेअर' लागू करा, भाजपा नेत्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका; CJI सूर्यकांत यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

SC/ST Creamy Layer Debate Reaches Supreme Court : भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले.
Shubham Banubakode
Updated on

Supreme Court issues notice to Centre and states on petition seeking implementation of creamy layer in SC/ST : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी ‘क्रीमी लेयर’ची तरतूद आधीपासूनच लागू आहे. आता हीच पद्धत अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठीही लागू करावी, अशी मागणी भाजपा नेत्याकडून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच न्यायालयात ( Supreme Court Latest News )याचिकाही दाखल केली आहे. भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ( BJP Leader creamy layer PIL ) यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार ( Modi Government On SC-ST creamy layer ) आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.

