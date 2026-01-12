SC-ST प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेअर' लागू करा, भाजपा नेत्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका; CJI सूर्यकांत यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

Supreme Court issues notice to Centre and states on petition seeking implementation of creamy layer in SC/ST : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी ‘क्रीमी लेयर’ची तरतूद आधीपासूनच लागू आहे. आता हीच पद्धत अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठीही लागू करावी, अशी मागणी भाजपा नेत्याकडून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच न्यायालयात ( Supreme Court Latest News )याचिकाही दाखल केली आहे. भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ( BJP Leader creamy layer PIL ) यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार ( Modi Government On SC-ST creamy layer ) आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. .भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेत SC/ST प्रवर्गासाठी ‘क्रीमी लेयर’ पद्धत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणाचा लाभ गरजू घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने आम्ही ही याचिका दाखल केली असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं आहे. सध्याच्या धोरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गालाच अधिक फायदा होत असून गरीब कुटुंबे वंचित राहत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. SC/ST प्रवर्गातील ज्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला सरकारी किंवा घटनात्मक पद मिळाले आहे, त्यांच्या मुलांना याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, असं अपाध्याय यांनी म्हटलं आहे..Creamy Layer for SC-ST : ''अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था आवश्यक कारण...'', नेमकं काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश?.याचिकाकर्त्यांच्या मते, आरक्षणाचा मूळ उद्देश वंचित आणि शोषित वर्गांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा होता. मात्र सध्याच्या व्यवस्थेत काही कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. दुसरीकडे समाजातील खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिक आजही या लाभापासून वंचित आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे..Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, मागितलं उत्तर.अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, आरक्षणाची तरतूद फक्त 10 वर्षांसाठी करण्यात आली होती. खरे तर ती गरीब, पीडित, शोषित, समाजातील घटक, झोपड्यांत राहणारे किंवा आदिवासी यांच्या उत्थानासाठी ही तरतूद होती. हे आरक्षण कधीही कोट्यधीश किंवा आलिशान बंगल्यांत राहणाऱ्यांसाठी नव्हते, संविधान सभेतील चर्चांकडे पाहिले तर याचा खरा हेतू स्पष्ट होतो, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.