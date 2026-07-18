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Sharad Pawar Warning : शरद पवारांचा कर्जमाफीवरून सरकारला इशारा; निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन, पक्षफुटीच्या चर्चेवरही भाष्य

Maharashtra Political News : बारामतीतील पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे सांगत सरकारला नव्या मुदतीत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.
Sharad Pawar Warning Maharashtra Political News

Sharad Pawar Warning Maharashtra Political News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या मुदतीत कर्जमाफीचा निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट पडण्याच्या चर्चांवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत, "तो सध्या चर्चेचा विषय नाही," असे स्पष्ट केले.

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