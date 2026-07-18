Sharad Pawar Warning : शरद पवारांचा कर्जमाफीवरून सरकारला इशारा; निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन, पक्षफुटीच्या चर्चेवरही भाष्य

Maharashtra Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या मुदतीत कर्जमाफीचा निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट पडण्याच्या चर्चांवरही त्यांनी प्रतिक्रिया देत, "तो सध्या चर्चेचा विषय नाही," असे स्पष्ट केले..बारामती येथे माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार म्हणाले, "सरकारने यापूर्वी स्वतःच काही मुदती जाहीर केल्या होत्या. त्या मुदतींचे पालन सरकारने करायला हवे होते. आता सरकारने नवी मुदत दिली आहे. त्या मुदतीपर्यंत आम्ही प्रतीक्षा करू.".Eknath Shinde Sharad Pawar : आजारी उपमुख्यमंत्री शिंदे तातडीने विधानभवनात, शरद पवारांचे केलं स्वागत; दाढीवर हात फिरवत मिलिंद नार्वेकरांसोबत मिळवला हात, नेमकं काय घडलं.ते पुढे म्हणाले, "शेतकरी कर्जमुक्त होणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली, तर आमची कोणतीही तक्रार राहणार नाही. मात्र, सरकारने दिलेल्या मुदतीत निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करू.".दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात पुन्हा फूट पडणार असल्याच्या चर्चांबाबत विचारले असता शरद पवार यांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. "तो सध्या चर्चेचा विषय नाही," असे सांगत त्यांनी या चर्चेवर अधिक भाष्य करण्यास टाळले..राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना शरद पवार यांनी सरकारला दिलेला आंदोलनाचा इशारा आणि पक्षफुटीच्या चर्चेवर घेतलेली संयमी भूमिका यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.