'भारतीय इंधनावर देतात 260% टॅक्स'; दरवाढीविरोधात शशी थरुरांचं हटके आंदोलन

तिरुवनंतपुरम : गेल्या महिन्याभरापासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनी वाढता क्रम धरला आहे. सातत्याने इंधनांच्या किंमती या वाढतच असून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सध्याचे इंधनाचे दर हे आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवरचे दर आहेत. पेट्रोलने जवळपास 100 रुपये प्रति लीटरचा आकडा गाठल्याचं चित्र संपूर्ण भारतभर आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर नागरिकांकडून तसेच विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात येत आहे.

काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी आज शुक्रवारी तिरुवनंतरपूरममध्ये वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरुन केंद्र सरकारला धारेवर धरणारं आंदोलन केलं. यावेळी त्यांनी एका ऑटोरिक्षाला रस्सीने ओढून केंद्र सरकारच्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा निषेध नोंदवला. यावेळी 100 हून अधिक रिक्षा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दरवाढीविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Symbolically pulled an auto-rickshaw in Thiruvananthapuram to protest extortionate fuel taxes & the failure of both Central & State governments to reduce their share of the loot. Over a hundred autos joined the protest under the auspices of ⁦@INTUCnational⁩ pic.twitter.com/e0D0M29Ffj

