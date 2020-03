...म्हणून आयटीमधील युवती करतेय जीवाचं रान

बंगळूर: जगभरात कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला असताना अनेकजण मदतीसाठी पुढे येताना दिसत आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेली एक युवती चक्क सायकलवरून वृद्धांना मदतीसाठी सरसावली आहे. या युवतीवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Coronavirus : 'कोरोना'चे थडगे बांधल्याचा चीनचा दावा

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे संचारबंदी करण्यात आली आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाईही केली जात आहे. या अवघड परिस्थितीत एक युवती मदतीसाठी सरसावली आहे. तिचे नाव आहे ऐश्वर्या (वय ३२). ऐश्वर्या शहरामध्ये एकटे राहणाऱ्या वृद्धांच्या मदतीसाठी जीवाचं रान करीत आहे.

Anyone has elderly parents living in Bangalore? I am happy to check in on them and maybe run some errands. I am neat. I shower twice. I wash my hands (OFTEN). And I commute by cycle while wearing a mask. I can drop off supplies they need outside their homes. DM me.

— Aishwarya S (@Hyper_aice) March 20, 2020