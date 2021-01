शिखर धवनला भूतदया पडू शकते महागात; फोटो शेअर केल्यानं अडचणीत

वाराणसी - भारतीय क्रिकेट संघाचा फलंदाज शिखर धवन अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. वाराणसीत नावेतून फिरताना त्यानं परदेसी पक्ष्यांना दाणे खायला टाकले होते. सध्या बर्ड फ्लूचं संकट असताना पक्ष्यांना हाताळणं किंवा त्यांच्या संपर्कात येणं टाळावं असं प्रशासनाने बजावलं आहे. असं असताना धवनने पक्ष्यांना दाणे खाऊ घातल्यानं त्याच्यावर कारवाईची शक्यता आहे. शिखर धवनचे काही फोटो सोशल मीड़ियावर व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची माहिती घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्मा यांनी सांगितलं की, शिखर धवन नौका विहारासाठी गेला होता त्या नाविकावरसुद्धा कारवाई सुरु केली जात आहे. त्यांनी सांगितलं की, बर्ड फ्लूचं संकट असल्यामुळे परदेशी पक्ष्यांना दाणे खायला घालण्यावर बंदी आहे. मात्र शिखर धवनने त्यांच्या अधिकृत ट्विवटर अकाउंटवरून एक फोटो ट्विट केला होता. त्यात तो पक्ष्यांना दाणे देताना दिसत आहे. या फोटोची आता चौकशी केली जात आहे.

Har Har Mahadev ! How did you like going around Banaras,and what food did you like, what would you like to say about the city of Banaras ! @SDhawan25 #Gabbar #Varanasi #Banaras pic.twitter.com/BiWG6HUOi7

— Diptiman Yadav (@diptiman_6450) January 22, 2021