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Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?

Shiv Sena Case Supreme Court : आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरून जोरदार युक्तिवाद केला. |
Shiv Sena Case Supreme Court

Shiv Sena Case Supreme Court

esakal

Shubham Banubakode
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शिवसेना पक्षाचिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पार पडली आहे. या प्रकरणावर उद्या दुपारी २ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरून जोरदार युक्तिवाद केला.

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