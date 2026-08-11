Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?

शिवसेना पक्षाचिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पार पडली आहे. या प्रकरणावर उद्या दुपारी २ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरून जोरदार युक्तिवाद केला..सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी संविधानातील कलम १९(१)(c) चा आधार घेत पक्षाच्या अंतर्गत कारभाराबाबत आपली बाजू मांडली. संघटना स्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी संविधानात ठराविक आधार दिले आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या राजकीय पक्षाला विशिष्ट पद्धतीने अंतर्गत निवडणुका घेण्याची सक्ती करणे योग्य ठरेल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आणि चर्चेचा असल्याचं नमूद केलं. ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘नैतिकता’ या संकल्पनांचा अर्थ एका ठराविक चौकटीत अडकवता येत नाही. काळानुसार त्यांची व्याप्ती बदलत जाते, असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.यानंतर न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा एक महत्त्वाचा भाग स्पष्ट करून घेतला. आधीपासून मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असताना नंतरच्या निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना थेट लागू करता येतील का, हा त्यांचा मुख्य मुद्दा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..यावर सिब्बल यांनी होकार देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची माहिती आधीच निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली होती, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९A मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल केल्यानंतर प्रत्येक सुधारित प्रत आयोगाकडे देणं बंधनकारक असल्याचं कुठे नमूद आहे, असा सवालही त्यांनी केला..शिवसेना कुणाची? सुनावणी अंतिम टप्प्यात; शिंदेंना धक्का बसणार? ठाकरेंच्या वकिलांचा तगडा युक्तिवाद.आजच्या सुनावणीत अनेक कायदेशीर मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली. आता उद्याच्या सुनावणीत सिब्बल यांचा पुढील युक्तिवाद काय असेल आणि त्यावर न्यायालयाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.