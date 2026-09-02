Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर आज, 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दुपारी 2 वाजल्यानंतर होणाऱ्या या सुनावणीत आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाची बाजू नेमकी काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी यापूर्वी न्यायालयात युक्तिवाद केला. या युक्तिवादात ठाकरे गटाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. हा निर्णय विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर घेण्यात आल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे..पक्षांतराच्या मुद्द्यावरही ठाकरे गटाचा जोरदेवदत्त कामत यांनी शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षांतर केले आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, असा युक्तिवाद केला. जर संबंधित आमदारांचे पक्षांतर सिद्ध झाले, तर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय घेताना जो आधार स्वीकारला, तोच आधार संपुष्टात येऊ शकतो, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.यासोबतच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याची योग्य पद्धतीने हाताळणी केली नाही, असा आरोपही ठाकरे गटाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली आहे..Sunil Tatkare Uddhav Thackeray : सुनिल तटकरेंनी उद्धव ठाकरेंना दिला तगडा झटका! रायगडमधील ठाकरेंचा प्रमुख शिलेदार राष्ट्रवादीत.शिंदे गटाची कायदेशीर तयारीदरम्यान, एकनाथ शिंदे काल तातडीने दिल्लीला पोहोचले. दिल्लीमध्ये त्यांनी आपल्या वकिलांसह कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षाची बाजू आणि उपलब्ध पुरावे भक्कमपणे मांडता यावेत, यासाठी शिंदे यांनी कायदेशीर तयारी केली.आजपासून शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद सुरू होणार असून मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या युक्तिवादानंतर शिंदे गटाकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे विशेष लक्ष आहे..‘धनुष्यबाण बाळासाहेबांच्या अस्मितेचे प्रतीक’धनुष्यबाण हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अस्मितेचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. ठाकरे गटाने केलेली धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा आणि जनतेचा कौल गोठवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला आहे.त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादातील आजची सुनावणी महत्त्वाची ठरणार असून, शिंदे गटाच्या वकिलांकडून कोणती भूमिका मांडली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Shivsena Express: कोकण प्रवास मोफत करता येणार, गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून विशेष ट्रेन सुटणार; कुठून आणि कधी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.