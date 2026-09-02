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Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर

Supreme Court Hearing on Shiv Sena Party and Symbol : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी असून, ठाकरे गटानंतर शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहे.
Eknath Shinde reached Delhi and held discussions with lawyers and legal experts ahead of the Supreme Court hearing on the Shiv Sena party and Bow and Arrow symbol dispute.

Eknath Shinde reached Delhi and held discussions with lawyers and legal experts ahead of the Supreme Court hearing on the Shiv Sena party and Bow and Arrow symbol dispute.

esakal

Sandip Kapde
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नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर आज, 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दुपारी 2 वाजल्यानंतर होणाऱ्या या सुनावणीत आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाची बाजू नेमकी काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

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