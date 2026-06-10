Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?

बेळगाव : हजारो गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल दोन हजार ४०० कोटींची रक्कम उभी केल्याचा आरोप असलेल्या शिवम असोसिएट्स घोटाळ्यामध्ये नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. .याप्रकरणातील प्रमुख आरोपी शिवानंद नीलण्णवर याने गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेल्या पैशांचा वापर चित्रपटसृष्टीमधील काही नामांकित कलाकारांसाठी केल्याचा संशय आहे. हिंदी चित्रपट अभिनेत्री सनी लिओनीचे (Hindi Film Actress Sunny Leone) नाव असल्याचे ‘सीआयडी’चे पोलिस महासंचालक भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली..शिवानंद नीलण्णवर याला अटक होऊन जवळपास २० दिवस उलटले असतानाही ‘शिवम’च्या खात्यांमध्ये पाच कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. सुमारे ४०,७०० गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतविले होते. या माध्यमातून जवळपास २,४०० कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली. नव्या गुंतवणूकदारांकडून आलेला पैसा जुन्या गुंतवणूकदारांना परतावा म्हणून देण्याची पद्धत अवलंबली जात होती..Sangli Rainfall Record Scam : पावसाच्या आकड्यांमध्ये हेराफेरी करून 15 कोटींचे नुकसान? माजी खासदाराच्या 'त्या' आरोपाने कृषी विभागात खळबळ, 'स्कायमेट'ला धाडली नोटीस.त्यामुळे हा प्रकार ‘पॉन्झी स्कीम’ स्वरूपाचा असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. नीलण्णवरशी संबंधित तब्बल ३० बँक खात्यांचा शोध तपास यंत्रणांनी लावला आहे. यापैकी सात खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. एका खात्यात ३६ हजारांहून अधिक पानांचा व्यवहार झाल्याची माहिती सीआयडीने दिली. तिचे नाव आढळून आल्यास नोटीस बजाविण्यात येईल, अशी माहिती गुळेद यांनी दिली आहे..महाराष्ट्रातील दहा हजार गुंतवणूकदार२० हजार गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारांची तपासणी केली असून, त्यापैकी सुमारे १० हजार गुंतवणूकदार महाराष्ट्रातील असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.