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Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?

How the Shivam Associates Investment Scam Unfolded : बेळगावातील शिवम असोसिएट्सच्या कथित २,४०० कोटींच्या गुंतवणूक घोटाळ्यात सीआयडी तपासादरम्यान नवे धक्कादायक दावे समोर आले आहेत.
Shivam Associates Belagavi investment fraud case

Shivam Associates Belagavi investment fraud case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : हजारो गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल दोन हजार ४०० कोटींची रक्कम उभी केल्याचा आरोप असलेल्या शिवम असोसिएट्स घोटाळ्यामध्ये नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

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