5 रुपयांचं लिंबू जीवावर बेतलं, दुकानदारानं घरात घुसून गोळ्या झाडल्या

पाच रुपयांचं लिंबू एका जणाच्या चांगलेच जीवावर बेतले. एका दुकानदार आणि ग्राहकातील लिंबू खरेदीनंतर वाद इतका वाढला की दुकानदाराने चक्क ग्राहकावर त्याच्या घरी जाऊन गोळ्या झाडल्या. राजस्थानच्या भरतपूरमध्ये ही थरारक घटना आहे. या घटनेने परिसरासह सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. (Shopkeepe fired on customer just due to 5 rupees lemon dispute shocking news goes)

दिनेश जाटव चा मुलगा रामजीत हा महेंद्र बच्चू यांच्या दुकानात लिंबू घेण्यासाठी गेला होता. 5 रुपये किमतीचे लिंबू विकत घेतले. त्याने दुकानदाराला 100ची नोट दिली पण सुट्टया पैशाच्या कारणावरून दिनेश आणि महेंद्र यांच्यात वाद झाला. वाद इतका टोकाला गेला की दुकानदाराचे त्याच्या साथीदारास दिनेशच्या घरी जाऊन त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या.

सध्या त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. दिनेशच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या आरोपी फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

एका पाच रुपयाच्या लिंबूवरुन एवढी मोठी घटना घडल्याने चर्चेला उधान आले. सध्या सोशल मीडियावर हे प्रकरण बरेच गाजत असून नेटकरी यावर प्रतिक्रिया देत आहे.