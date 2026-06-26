श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या महासचिवांसह दोघांचा राजीनामा; कथित गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट...

अयोध्येतील राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे महासचिव चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या राजीनाम्यांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यासाने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अशात आता दोघांनी राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. .याप्रकरणी गुरुवारी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या वतीने आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीषकुमार यादव अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावं आहेत. पोलिसांनी आठही जणांना अटक केली असून त्यांची चौकशी सुरु आहे..Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य.विशेष तपास पथकाच्या प्राथमिक अहवालात न्यास आणि त्याच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. बांधकामासाठी झालेली खरेदी, मंदिर उभारणीचा खर्च, देणगीपेटीतील रक्कम, दागिने, मौल्यवान रत्ने आणि इतर अर्पण केलेल्या वस्तूंची मोजणी करण्याच्या पद्धती तसेच प्रत्यक्ष लेखापरीक्षणाबाबतही अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, विशेष तपास पथक प्रत्येक आरोपाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणार आहे. देणगीपेटी उघडण्यापासून ते रक्कम मोजणी कक्षात नेण्यापर्यंत आणि मोजणीदरम्यानची संपूर्ण प्रक्रिया विव्हिडीओच्या माध्यमातून तपासली जाणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेबाबत प्रत्यक्ष साक्षीदार किंवा ठोस पुरावे उपलब्ध होईपर्यंत आरोप सिद्ध करणे कठीण असल्याचं सांगितलं जातंय..Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर देणगी घोटाळा प्रकरणात खळबळजनक प्रकार उघड, कर्मचाऱ्याने घरात शेणाच्या ढिगाऱ्यात लपवले १० लाख रुपये.याशिवाय बांधकाम साहित्याच्या खरेदीसंबंधीची बिले, पावत्या आणि देयकांची नोंद तपासली जाणार आहे. संबंधित साहित्याची बाजारातील किंमत आणि प्रत्यक्ष दिलेली रक्कम यांची तुलना करून अधिक पैसे अदा करण्यात आले होते का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. आवश्यक वाटल्यास बांधकाम साहित्य पुरवणाऱ्या संस्थांकडूनही कागदपत्रे मागविण्यात येणार आहेत. राम मंदिरातील व्यवस्थापन आणि कथित देणगी गैरव्यवहाराची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत सुरू असून, या तपासावर पंतप्रधान कार्यालयापासून ते मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.