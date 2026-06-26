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श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाच्या महासचिवांसह दोघांचा राजीनामा; कथित गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट...

Champat Rai Resigns : न्यासाने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आठ जणांना अटक करण्यात आली असून आता दोघांनी राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Shri Ram Janmabhoomi Trust General Secretary Champat Rai Resigns

Shri Ram Janmabhoomi Trust General Secretary Champat Rai Resigns

esakal

Shubham Banubakode
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अयोध्येतील राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे महासचिव चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती आहे. मात्र, या राजीनाम्यांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यासाने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अशात आता दोघांनी राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.

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