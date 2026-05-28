मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतोय! सिद्धरामय्यांची घोषणा, डीके शिवकुमार यांनी चरणस्पर्श करत घेतले आशीर्वाद

Karnataka CM Siddaramaiah Resigns: कर्नाटकाच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेतृत्वबदलाच्या चर्चांना अखेर पुर्णविराम मिळाला आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनंतर आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत. पक्षाच्या आमदारांसोबत घेतलेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा देण्यास जात असल्याचं सांगितलं. सिद्धरामय्या यांच्यानंततर मुख्यमंत्रीपदाची माळ डीके शिवकुमार यांच्या गळ्यात पडणार आहे. अद्याप याबाबत घोषणा झालेली नाही. मात्र सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याची घोषणा करताच डीके शिवकुमार यांनी सिद्धरामय्यांचे चरणस्पर्श करत आशीर्वाद घेतले. .मुख्यमंत्री बदलासंदर्भात दिल्लीत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक काँग्रेसच्या नेत्यांची चर्चा सुरू होती. मंगळवार-बुधवारी सिद्धरामय्या, डीके शिवकुमार यांच्यासह केसी वेणुगोपाल हेसुद्धा दिल्लीत होते. वरिष्ठांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते..कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली, राज्यपाल रात्री अचानक गेले राज्याबाहेर; काँग्रेससमोर पेच?.मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या निवासस्थानी मंत्र्यांसोबत ब्रेकफास्ट मिटिंग बोलावली होती. या बैठकीत सिद्धरामय्यांसह नेतेही भावुक झाले होते. सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास ही बैठक सुरू झाली. त्या बैठकीतच सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली..दरम्यान, सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली असताना राज्यपाल थावरचंद गहलोत हे बंगळुरूत नाहीत. बुधवारी रात्री साडे अकरा वाजता मुंबईला रवाना झाले आहेत. कौटुंबिक अडचणीमुळे राज्यपाल गहलोत मुंबईला गेले असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांचे मुंबईला जाण्याचे कारण सांगण्यात आलेलं नाही. तसंच मुंबईहून परतण्याचे तिकीटही बूक करण्यात आलेलं नाही असं समजते.