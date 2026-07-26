आगामी विधानसभा निवडणूक लढणार नाही! माजी मुख्यमंत्र्याची मोठी घोषणा, सक्रीय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर...

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांनी सक्रीय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय केला आहे. आगामी २०२८ ची कर्नाटक विधानसभा निवडणूक आपण लढवणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंड्या जिल्ह्यातील केआरपेटे येथे आयोजित कृष्ण जयंती कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .काही दिवसांपूर्वीच सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. अशातच आता त्यांनी आगामी काळात कोणतीही निवडणूक लढणार नसल्याचं स्षष्ट केलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही घोषणा केल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयामागचं कारणही सांगितलं आहे.मदलुीा.Pune Congress Protest: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या निषेधार्थ पुणे काँग्रेस आक्रमक; मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजी.ते म्हणाले, "आजच्या राजकारणात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे मी २०२८ ची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. पूर्वी आम्ही निवडणूक लढवायचो तेव्हा जनता पैसे गोळा करत होती. मात्र, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. मी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सार्वजनिक जीवनात सक्रीय राहणार आहे. तसेच जनतेच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन त्यांचा आवाज बनवून काम करणार आहे" पुढे बोलताना आता प्रकृती पूर्वीसारखी साथ देत नाही, असंही त्यांनी नमूद केले..Jalna Congress BJP Protest: जालन्यात काँग्रेस-भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने; दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद.सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांनी आठ वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत त्यांचं नाव आहे. त्यांनी आता निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी उर्वरित आयुष्य जनतेच्या सेवेसाठीच समर्पित राहील, अशी ग्वाही त्यांनी आपल्या समर्थकांना दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.