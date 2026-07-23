Sikkim Tunnel Collapse : सिक्कीममध्ये बोगद्यात भूस्खलन २२ जणांचा मृत्यू, बचावकार्य सुरू; पोलिस अधिक्षकांनी दिली माहिती

Sikkim Landslide : सिक्कीममधील नामची जिल्ह्यातील NHPC च्या बोगदा दुर्घटनेत मृतांचा आकडा २२ वर पोहोचला आहे. बुधवारी सकाळपर्यंत २२ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, अद्याप बेपत्ता असलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे..नामची जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक (एसपी) सोनम डोल्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या काही तासात नऊ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा २२ झाला आहे..आज सकाळपासून शोध आणि बचाव मोहिमेला पुन्हा वेग देण्यात आला. काल रात्री सुमारे १० वाजता ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL), आसनसोल येथील दुसरे विशेष बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. या पथकाने तातडीने सुरू असलेल्या बचाव मोहिमेत सहभाग घेतला..Harishchandragad Landslide: हरिश्चंद्रगडावर मुसळधार पावसात दरड कोसळली; चार पर्यटक जखमी, तिघांची प्रकृती चिंताजनक, स्थानिकांची तत्परता...नामची जिल्हा माहिती कार्यालयाने (DIO) दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष तज्ज्ञ पथके परस्पर समन्वयाने उर्वरित अडकलेल्या व्यक्तींचा शोध घेत आहेत. राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित सर्व यंत्रणा बचाव मोहिमेवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून, बचाव पथके आणि दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.