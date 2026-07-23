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Sikkim Tunnel Collapse : सिक्कीममध्ये बोगद्यात भूस्खलन २२ जणांचा मृत्यू, बचावकार्य सुरू; पोलिस अधिक्षकांनी दिली माहिती

Sikkim Tunnel Accident : सिक्कीमच्या नामची जिल्ह्यातील NHPC बोगद्यात भूस्खलन होऊन २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव पथकांकडून अजूनही शोध व बचावकार्य सुरू असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षकांनी दिली.
Sikkim Tunnel Collapse Accident

Sikkim Tunnel Collapse Accident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sikkim Landslide : सिक्कीममधील नामची जिल्ह्यातील NHPC च्या बोगदा दुर्घटनेत मृतांचा आकडा २२ वर पोहोचला आहे. बुधवारी सकाळपर्यंत २२ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, अद्याप बेपत्ता असलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.

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