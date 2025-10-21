Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील खेडी गावात दिवाळीचा आनंद शोकात बदलला. भावजय आणि वहिनी यांच्यातील वादात वहिनीने तिच्या दिराचे गुप्तांग कापले. गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला दिल्लीतील एम्समध्ये रेफर करण्यात आले आहे. घटनेनंतर आरोपी वहिनी पळून गेली आहे. या भयानक घटनेचे कारण पोलीस तपासत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी वहिनीने दिराचे गुप्तांग कापले. आग्रा येथील बर्हान परिसरातील खेडी गावात दिवाळीच्या मध्यरात्री ही घटना घडली. घरगुती वादामुळे ही घटना घडली. मध्यरात्री अचानक वहिनीने खोलीत प्रवेश केला. नंतर खोलीचे दार आतून बंद केले. झोपलेल्या तिच्या दिरावर हल्ला केला. तरुणाला गंभीर अवस्थेत दिल्लीतील एम्समध्ये नेण्यात आले. पीडित तरुण दिवाळी साजरी करण्यासाठी उत्तराखंडहून घरी आला होता. .Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.त्याचा भाऊ मुकेश कुमार म्हणाला की, पीडित तरुण अल्ट्राटेकमध्ये मॅनेजर आहे. तो उत्तराखंडमध्ये राहतो. तो त्याच्या खोलीत संगणकावर काम करत असताना झोपी गेला. पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास त्याची वहिनी आग्राहून आली आणि खोलीत घुसली. तिने दरवाजा बंद करून ही घटना घडवून आणली. तरुणाची ओरड ऐकून कुटुंबातील सदस्यांनी दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढले. वहिनीला तिच्या दिराचे लग्न तिच्या बहिणीशी करायचे होते. पण त्याचे लग्न दुसरीकडेच ठरले होते. वहिनीला याचा राग आला होता. म्हणून तिने हे कृत्य केले..या घटनेनंतर रक्तस्त्राव झालेल्या दिराला ताबडतोब सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. बर्हान पोलीस स्टेशनच्या निरीक्षकांनी सांगितले की, माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना तातडीने दिल्लीतील एम्स येथे रेफर केले. .धक्कादायक! पहिली पत्नी असतानाही केवळ हुंड्यासाठी केला दुसरा विवाह, १५ लाख रुपये घेतले अन् आठ दिवसांत....गुन्हा केल्यानंतर आरोपी वहिनी घटनास्थळावरून पळून गेली. पोलीस आता तिचा शोध घेत आहेत. वहिनीने असे भयानक पाऊल का उचलले याचा ते सखोल तपास करत आहेत. पीडितेचा भाऊ मुकेश कुमारच्या म्हणण्यानुसार, वहिनी आदल्या रात्रीच आग्राहून आली होती. प्राथमिक तपासात असे दिसून येते की, ही घटना चालू असलेल्या कौटुंबिक वादातून घडली आहे. या घटनेने संपूर्ण कुटुंबाची दिवाळी उध्वस्त केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.