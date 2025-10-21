देश

Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?

Agra Crime News: उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका वहिनीने तिच्या दिराचे गुप्तांग कापले. त्याची प्रकृती गंभीर पाहून डॉक्टरांनी त्याला दिल्लीला रेफर केले.
sister-in-law attacks brother-in-law

Vrushal Karmarkar
उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील खेडी गावात दिवाळीचा आनंद शोकात बदलला. भावजय आणि वहिनी यांच्यातील वादात वहिनीने तिच्या दिराचे गुप्तांग कापले. गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला दिल्लीतील एम्समध्ये रेफर करण्यात आले आहे. घटनेनंतर आरोपी वहिनी पळून गेली आहे. या भयानक घटनेचे कारण पोलीस तपासत आहेत.

