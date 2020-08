Video: बिबट्या शिकार घेऊन किती वेळा आदळला पाहाच...

नवी दिल्लीः बिबट्याने शिकार केल्यानंतर दरीत कोसळला. कितीतरी ठिकाणी आदळताना दिसत असून, शेवटपर्यंत त्याने शिकार सोडली नाही. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आयएफएस अधिकारी परवीन कासवान यांनी व्हिडिओ ट्विट केला आहे.

परवीन कासवान व्हिडिओ ट्विट करतानाच शीर्षक लिहिले की, 'हिमबिबट्याला डोंगरातील भूत म्हटले जाते. त्याच्यात काय तादक आहे, हे पाहायला मिळते हा व्हिडीओ मारटीन डोहरन यांनी मंगोलियातील गोबीमध्ये शूट केला आहे'. व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, बर्फाच्या डोंगरात एक हिमबिबट्या काही शिकारीच्या मागे लागतो. शिकारी मागे धावत असताना अचानक समोर एक दरी येते आणि बिबट्या शिकारीला घेऊन दरी कोसळतो. शिकार आणि बिबट्या अनेक ठिकाणी आदळतात. पण, बिबट्याला काही होत नाही. शिवाय, शिकारही सोडत नाही. यावरून बिबट्याची ताकद आणि चलाखी दिसून येते.'

Snow #leopard aka ghosts of the mountains. Such strength & agility. This amazing footage by Martin Dohrn on the edge of Gobi desert in Mongolia. pic.twitter.com/6HRPyAjLCR

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 5, 2020