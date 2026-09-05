Sonam Wangchuk : तर सोनम वांगचुक भारतातील सर्वात मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत; सरकारने मागणी मान्य न केल्यास काय होणार?

Sonam Wangchuk Protest : गृह मंत्रालयाच्या (MHA) उपसमितीसोबत ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत लडाखच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस प्रगती न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा लेह सर्वोच्च समिती (LAB) आणि हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिला आहे. बैठकीच्या निकालावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..लेह सर्वोच्च समितीचे अध्यक्ष त्शेरिंग दोर्जे लक्रुक यांनी सरकारसोबतच्या चर्चेचे स्वागत केले. मात्र, चर्चेत रचनात्मक आणि परिणामकारक प्रगती झाली नाही, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यापासून LAB आणि कारगिल लोकशाही आघाडी (KDA) विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा करत आहेत..गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या अहवालाला होत असलेल्या विलंबावरही लक्रुक यांनी नाराजी व्यक्त केली. या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता. हिंसाचाराशी संबंधित ८० प्रकरणांपैकी आतापर्यंत केवळ २५ खटले मागे घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला..आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही LABने केली आहे. तसेच लडाखमधील नागरिकांना समान न्याय आणि वागणूक मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी सप्टेंबर महिना आंदोलनात मृत्यू झालेल्या, जखमी झालेल्या आणि तुरुंगात गेलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ 'शहीद महिना' म्हणून पाळला जात असल्याचे सांगितले. १० सप्टेंबरपासून प्रस्तावित कारगिल-लेह मोर्चा सध्या पुढे ढकलण्यात आला आहे..Sonam Wangchuk : मोदी सरकारचे काम चांगले, पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर सोनम वांगचुक खूश; विध्यार्थ्यांवरील कारवाईवरही बोलले.९ सप्टेंबरच्या चर्चेत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास हा मोर्चा पुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत २४ सप्टेंबरपासून मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत प्रस्तावित लडाख विधानसभेच्या अधिकार आणि कार्यकक्षेचा सविस्तर मसुदा सरकारने सादर करावा, अशी LABची अपेक्षा आहे. या मागण्यांवर ठोस प्रगती झाल्यास चर्चेला यशस्वी मानले जाईल, असे वांगचुक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.