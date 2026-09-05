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Sonam Wangchuk : तर सोनम वांगचुक भारतातील सर्वात मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत; सरकारने मागणी मान्य न केल्यास काय होणार?

Sonam Wangchuk Latest News : केंद्र सरकारसोबत ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या चर्चेत ठोस निर्णय न झाल्यास सोनम वांगचुक आणि लेह अपेक्स बॉडी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
Sonam Wangchuk strike

Sonam Wangchuk strike

esakal

Sandeep Shirguppe
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Sonam Wangchuk Protest : गृह मंत्रालयाच्या (MHA) उपसमितीसोबत ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत लडाखच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस प्रगती न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा लेह सर्वोच्च समिती (LAB) आणि हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिला आहे. बैठकीच्या निकालावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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