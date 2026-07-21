सरकारला मोठा धक्का, सोनम वांगचूक यांना तातडीने खासगी रुग्णलयात दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश, नेमकं काय सांगितलं?

सोनम वांगचुक यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना सरकारी सफदरजंग रुग्णालयातून खासगी मेडांता रुग्णालयात हलविण्याची परवानगी दिली आहे. सोनम यांच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी टीप्पणी करत न्यायालयाने वांगचूक यांना शिफ्ट करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे..उच्च न्यायालयात वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अखिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, की वांगचुकयांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांना चांगल्या उपचाराची गरज आहे. सरकारी रुग्णलयात त्यांना योग्य उपचार मिळतील याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्यांना खासगी रुग्णालयातही दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यावेळी न्यायालयाकडे केली..Sonam Wangchuk: दिल्ली हायकोर्टात सोनम वांगचुकांना दिलासा नाही; खासगी रुग्णालयात हलवण्याची मागणी फेटाळली, आयव्ही ड्रिपबाबतही दिली माहिती.दरम्यान, यावेळी त्यांनी वांगचुक यांनी लिहिलेल्या पत्राचाही उल्लेख केला. या पत्रात वांगचूक यांनी स्वतःला पूर्णपणे एकटं ठेवल्याचा आरोप केला होता. आजूबाजूला पोलिसांचा कडक बंदोबस्त असून मोबाईलही काढून घेतल्याचे, तसेच कुणालाही सहज भेटू दिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती..Sonam Wangchuk Wife : 'माझ्या पतीला उपचार करण्यापूर्वी माझी परवानगी घ्या'; पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी केली विनंती.अखेर न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचं म्हणणं ऐकून वांगचूक यांना खासगी रुग्णलयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. वांगचूक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळावरून वांगचुक यांना जबरदस्तीने सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केलं होतं. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.