देश

सरकारला मोठा धक्का, सोनम वांगचूक यांना तातडीने खासगी रुग्णलयात दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश, नेमकं काय सांगितलं?

Delhi High Court Allows Sonam Wangchuk Shift to Medanta Hospital : सोनम यांच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी टीप्पणी करत न्यायालयाने वांगचूक यांना शिफ्ट करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Sonam Wangchuk

Sonam Wangchuk

esakal

Shubham Banubakode
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सोनम वांगचुक यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना सरकारी सफदरजंग रुग्णालयातून खासगी मेडांता रुग्णालयात हलविण्याची परवानगी दिली आहे. सोनम यांच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी टीप्पणी करत न्यायालयाने वांगचूक यांना शिफ्ट करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

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Sonam Wangchuk hunger strike details
Sonam Wangchuk hunger strike