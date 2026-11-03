Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांची लडाखमधील शाळा बंद करा! प्रशासनाने का पाठवली नोटीस?

Leh: प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या शैक्षणिक संस्थेसमोरील अडचणी संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाहीत. लडाख प्रशासनाने लेहमधील ‘डेजर्ट फ्लॉवर स्कूल’मधील वर्ग, तसेच अन्य शैक्षणिक उपक्रम थांबवण्यास सांगितले आहे. .Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले.आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी मिळण्यापूर्वीच शाळेचे कामकाज सुरू करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या संदर्भात लेहच्या तहसीलदार कार्यालयाने १ नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस वांगचुक यांच्या पत्नी आणि हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्ज, लडाख या संस्थेच्या सहसंस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांना पाठविण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण.आंगमो यांनी २२ सप्टेंबर रोजी लेहच्या उपायुक्तांकडे पत्र पाठवून फ्यांग येथील प्रस्तावित शाळेच्या व्यवस्थापन समितीतील सदस्यांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांची आवश्यक संमती आणि मंजुरी मिळण्यापूर्वीच शाळेत वर्ग आणि इतर उपक्रम सुरू झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..शाळेच्या जमीनवाटपाशी संबंधित प्रकरण सध्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत किंवा पुढील आदेश मिळेपर्यंत शाळेच्या कामकाजासंबंधी कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. तसेच, न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल असे कोणतेही पाऊल उचलू नये आणि प्रकरणातील ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे..२०१८ मध्ये फ्यांग थांग परिसरातील सुमारे १,०७६ कनाल जमीन संस्थेला ४० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. मात्र, ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रशासनाने हे जमीनवाटप रद्द केले. HIAL ने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..लडाखसंबंधी करत असलेल्या मागण्यांमुळे आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी जमीन वाटपाचा मुद्दा वापरला जात असल्याचा आरोप वांगचूक यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.