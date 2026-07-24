देश

सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनी उपोषण सोडलं, दिल्लीत मध्यरात्री घडामोडी; जेपी नड्डांनी रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर निर्णय

Sonam Wangchuk Hunger Strike End नीट पेपर फुटी प्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गेल्या २६ दिवसांपासून पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू होतं. जेपी नड्डा यांच्या भेटीनंतर वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं.
Sonam Wangchuk Hunger Strike End

Sonam Wangchuk Hunger Strike End

Esakal

सूरज यादव
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पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी अखेर त्यांचं उपोषण सोडलं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्याशी चर्चेनंतर २६ दिवसांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय सोनम वांगचुक यांनी घेतलाय. वांगचूक यांनी म्हटलं की, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या ६५ खासदारांनी चर्चा करून, पत्राद्वारे उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती.

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Sonam Wangchuk hunger strike