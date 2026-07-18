देश

सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली अधिकृत माहिती, पत्नीचा रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप

Sonam Wangchuk's Health Update After 21-Day Fast सोनम वांगचुक यांना जंतर मंतरवरून पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केलंय. २१ दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून आता रुग्णालयाने प्रकृतीची माहिती दिलीय.
Official Health Bulletin on Sonam Wangchuk Released

Official Health Bulletin on Sonam Wangchuk Released

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दिल्लीत जंतर मंतर इथं गेल्या २१ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात उपाचरासाठी दाखल केलंय. पोलिसांनी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास त्यांना आंदोलन स्थळावरून हटवलं. दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने अधिकृत माहिती दिलीय. Hospital Issues Update on Sonam Wangchuk's Condition

Loading content, please wait...
India
delhi
Sonam Wangchuk hunger strike details
Sonam Wangchuk hunger strike