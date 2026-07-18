'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण

नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे २० दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषण करत आहेत. त्यांना प्रकृती खालावल्यानं शनिवारी सकाळी दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केलं. यामुळे जंतर मंतरवर मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्ली पोलिसांच्या आडून केंद्र सरकार दडपशाही आणि हुकुमशाही करत असल्याचा आरोप केला आहे. Sonam Wangchuk Shifted to Hospital, Police Respond.दिल्ली पोलिसांकडून सोनम वांगचुक यांना धक्काबुक्की केली गेली. त्यांना जबरदस्तीने पोलिसांनी उपोषण स्थळावरून उचलून नेलं. तसंच इतर आंदोलकांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. काही विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांनी केला आहे. जंतर मंतरवर मोदी सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या..Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड.सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेणारे आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांना मारहाण करणारे हे पोलीस नाहीत, आरएसएसचे गुंड आहेत. नरेंद्र मोदी हुकुमशहा आहेत, दिल्ली पोलीस त्यांची गुंडगिरी दाखवत आहे. नरेंद्र मोदींच्या हुकुमशाहीला उत्तर द्यावं लागेल. आपआपल्या भागात आंदोलन करा. २० दिवसांपासून देश प्रार्थना करत होती त्या माणसाला अमानुष वागणुक दिली गेली असा आरोपही अभिजीत दीपके यांनी केलाय..दरम्यान, सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की, दिल्ली हायकोर्टानं सोनम वांगचुक यांची प्रकृती जास्त खालावल्यास उपचाराची गरज असेल तर आवश्यक ते उपाय करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, मेडिकल टीमच्या सल्ल्यानंतर सोनम वांगचुक यांना नेण्यात आलंय. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत..कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांनी दडपशाही केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, मी मित्राकडे फ्रेश व्हायला गेलो असताना जंतर मंतरवर पोलीस आले आणि त्यांनी सोनम वांगचूक यांना उचललंय. मलाही इथून उचललं, मी जिथे थांबलो तिथेच अडवलं. जंतर मंतरवर जाऊ दिलं नाही.अभिजीत दीपके यांनी मोदी सरकारच्या हुकुमशाहीला उत्तर द्यायचंय. हुकूमशाही सहन करायची नाही. शांततेत आंदोलन करायचंय. सर्वांना विरोध करा असं आवाहन केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.