CJPचे संस्थापक काही संत नाहीत...; अभिजीत दिपके-सौरभ दासांबद्दल सोनम वांगचुकांचा मोठा दावा, काय म्हणाले?

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या संस्थापकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या मते, सीजेपीच्या संस्थापकांना राजकारणात येण्याची आकांक्षा आहे. सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, तरुण नेत्यांनी राजकारणात येण्यात किंवा स्वतःचे पक्ष स्थापन करण्यात काहीही गैर नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, ज्या विद्यार्थी चळवळीत हे लोक सहभागी होते, तिचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी केला जाऊ नये का..सोनम वांगचुक यांनी प्रखर गुप्ता यांच्यासोबतच्या एका पॉडकास्टमध्ये हे विधान केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, दिल्लीतील जंतर मंतर येथे जवळपास दोन महिने चाललेल्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांचे बारकाईने निरीक्षण करून त्यांना समजून घेतले. त्यांचे वर्तन आणि कार्यशैली पाहून वांगचुक यांचा विश्वास बसला की, या तरुणांमध्ये राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत, जरी त्यांनी ते त्यांच्यासमोर थेट व्यक्त केले नसले तरी..Officer Reshuffle: मोठा प्रशासकीय फेरबदल! ५६ बीएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.संभाषणादरम्यान वांगचुक म्हणाले की, सीजेपीचे संस्थापक काही संत नाहीत आणि त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमध्ये काहीही असामान्य नाही. त्यांचा विश्वास आहे की, सामाजिक आणि सार्वजनिक विषयांवर काम करणाऱ्या तरुणांनी भविष्यात राजकारणात येण्याचे ठरवल्यास त्यांच्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मात्र चळवळ आणि वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांच्यात स्पष्ट फरक ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला. .वांगचुक यांच्या मते, त्यांनी सीजेपी नेत्यांना वारंवार समजावून सांगितले होते की, जर त्यांना भविष्यात राजकारणात यायचे असेल, तर त्यांनी तसे करावे, परंतु ते नेतृत्व करत असलेल्या विद्यार्थी चळवळीचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे हित साधण्यासाठी केला जाऊ नये. विद्यार्थी चळवळीने कोणत्याही एका पक्षाशी उघड संलग्नता न ठेवता, एक निष्पक्ष आणि अ-राजकीय दबाव गट म्हणून काम केले पाहिजे. ही चळवळ भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी किंवा इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेच्या अजेंड्यांपासून वेगळी ठेवणे महत्त्वाचे आहे..वांगचुक यांनी दावा केला की, या मुद्द्यासंदर्भात ते सीजेपीच्या संस्थापकांशी सतत संवादात होते. या गटाने अखेरीस चळवळीचे मूळ स्वरूप जपले आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यासपीठ म्हणून त्याचा वापर करू दिला नाही, याचा त्यांना आनंद आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांमध्ये सीजेपीचे संस्थापक होते. या आंदोलनादरम्यान वांगचुक या तरुण नेत्यांसोबत सक्रियपणे सहभागी होते..Divorce Maintenance : कर्मचाऱ्यांना झटका ! पत्नीला पोटगी दिली नाही तर थेट पगारातून कपात; सरकारचा मोठा निर्णय .या काळात तो सीजेपीच्या संस्थापकांच्या जवळ आला आणि त्याला त्यांच्या कार्यपद्धती जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. वांगचुक सांगतात की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी मंच कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचारधारेचा किंवा निवडणूक राजकारणाचा भाग बनू नये, हे सुनिश्चित करणे हे त्यांचे मुख्य लक्ष होते. वांगचुक यांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या आम आदमी पक्षासोबतच्या पूर्वीच्या संबंधांबद्दलच्या प्रश्नांनाही उत्तर दिले. ते म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीने पूर्वी राजकीय पक्षासोबत काम केले असण्यात मूळतः काहीही चुकीचे नाही..दीपकेंच्या 'आप'सोबतच्या पूर्वीच्या संबंधांमुळे विद्यार्थी चळवळीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, ही चिंताही वांगचुक यांनी फेटाळून लावली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकीय पक्षासोबत काम करण्याचा पूर्वीचा अनुभव असणे आणि पक्षाच्या फायद्यासाठी सध्याच्या चळवळीचा वापर करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. वांगचुक यांच्या वक्तव्याचा मुख्य संदेश हा आहे की, तरुणांच्या राजकीय आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज नाही. .Sunil Sharma Death : राजकारणात खळबळ! भाजपच्या दिग्गज नेत्याने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?.जर तरुणांना सार्वजनिक विषयांवर काम करायचे असेल आणि नंतर राजकारणात प्रवेश करायचा असेल किंवा स्वतःचे राजकीय पक्ष स्थापन करायचे असतील, तर तो लोकशाही प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. पण ते ज्या व्यासपीठावर प्रचार करत आहेत, त्याची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वांगचुक यांच्या मते, सीजेपी नेत्यांनी संपूर्ण चळवळीदरम्यान हा समतोल राखला आणि हाच संपूर्ण प्रचाराचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.