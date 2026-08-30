देश

CJPचे संस्थापक काही संत नाहीत...; अभिजीत दिपके-सौरभ दासांबद्दल सोनम वांगचुकांचा मोठा दावा, काय म्हणाले?

Sonam Wangchuk News: सीजेपीच्या संस्थापक सदस्यांच्या राजकारणातील प्रवेशाच्या प्रश्नावर कार्यकर्ते सोनम वांगचुक म्हणाले की, सीजेपीचे संस्थापक काही संत नाहीत. त्यांच्या मते, त्यांना काही राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत.
From Student Protest to Politics Sonam Wangchuk on CJP Founders’ Next Move

From Student Protest to Politics Sonam Wangchuk on CJP Founders’ Next Move

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या संस्थापकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या मते, सीजेपीच्या संस्थापकांना राजकारणात येण्याची आकांक्षा आहे. सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, तरुण नेत्यांनी राजकारणात येण्यात किंवा स्वतःचे पक्ष स्थापन करण्यात काहीही गैर नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, ज्या विद्यार्थी चळवळीत हे लोक सहभागी होते, तिचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी केला जाऊ नये का.

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