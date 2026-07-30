देश

Sonam Wangchuk : मोदी सरकारचे काम चांगले, पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर सोनम वांगचुक खूश; विध्यार्थ्यांवरील कारवाईवरही बोलले

Sonam Wangchuk Statement : पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकाचे सोनम वांगचुक यांनी स्वागत केले. मोदी सरकारने योग्य पाऊल उचलल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबतही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Sonam Wangchuk narendra modi

Sonam Wangchuk narendra modi

esakal

Sandeep Shirguppe
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Modi Government Anti Paper Leak Bill : सोनम वांगचुक यांनी नीट पेपर लीक प्रकरणी मोदी सरकारच्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत २६ दिवस उपोषण केले होते. आता केंद्र सरकारने परीक्षा पेपरफुटीविरोधात उचललेल्या पावलांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दिल्लीतील आंदोलनानंतर काश्मीरमध्ये एक दिवस विश्रांती घेत लडाखकडे परतताना वांगचुक यांनी संसदेत पेपरफुटीविरोधी विधेयक आणल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. तसेच या दिशेने सुधारणा सुरूच राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, या सरकारच्या आश्वासनाचे पालन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

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