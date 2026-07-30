Sonam Wangchuk : मोदी सरकारचे काम चांगले, पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर सोनम वांगचुक खूश; विध्यार्थ्यांवरील कारवाईवरही बोलले

Modi Government Anti Paper Leak Bill : सोनम वांगचुक यांनी नीट पेपर लीक प्रकरणी मोदी सरकारच्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत २६ दिवस उपोषण केले होते. आता केंद्र सरकारने परीक्षा पेपरफुटीविरोधात उचललेल्या पावलांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दिल्लीतील आंदोलनानंतर काश्मीरमध्ये एक दिवस विश्रांती घेत लडाखकडे परतताना वांगचुक यांनी संसदेत पेपरफुटीविरोधी विधेयक आणल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. तसेच या दिशेने सुधारणा सुरूच राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, या सरकारच्या आश्वासनाचे पालन करण्याची मागणीही त्यांनी केली..जंतर-मंतर येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या आंदोलनादरम्यान उपोषण करणारे सोनम वांगचुक हे या आंदोलनाच्या यशामागील प्रमुख चेहरा मानले जातात. १८ जुलै रोजी त्यांना जंतर-मंतरवरून हटविण्यात आल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ मोठी गर्दी जमली. यामुळे आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळाली आणि अखेर केंद्र सरकारला केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून काही आश्वासने मिळाल्यानंतर वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले होते..गुरुग्राममधील रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी राजघाटावर जाऊन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अभिवादन केले. त्यानंतर ते आपल्या घरी रवाना झाले. गुरुवारी त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत सांगितले की, नवी दिल्ली–श्रीनगर वंदे भारत एक्स्प्रेसमधून प्रथमच प्रवास करून ते काश्मीरमध्ये पोहोचले. या प्रवासादरम्यान चिनाब रेल्वे पुलाचे दर्शन घेण्याचीही त्यांची इच्छा होती. हा प्रवास अतिशय संस्मरणीय असल्याचे सांगत त्यांनी भारतीय रेल्वेचा अभिमान असल्याचे म्हटले..पेपरफुटीविरोधी विधेयकावर काय म्हणाले?लोकसभेत परीक्षा पेपरफुटी रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडल्याबद्दल सोनम वांगचुक यांनी मोदी सरकारचे स्वागत केले. त्यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे या विषयावर संसदेत चर्चा होणे ही होती..Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.याबाबत वांगचुक म्हणाले, "परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणले गेले, याचा मला आनंद आहे. मात्र सुधारणा केवळ परीक्षांपुरत्याच मर्यादित न राहता संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत व्हाव्यात आणि त्या सातत्याने सुरू राहाव्यात, अशी माझी अपेक्षा आहे. तसेच सरकारने माझ्याशी आणि नंतर CJP सोबत झालेल्या लेखी करारानुसार आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही, या आश्वासनाचे पालन करावे. विशेषतः तरुणांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हावे आणि आपण सर्वांनी मिळून राष्ट्रनिर्मितीसाठी तसेच महान भारत घडविण्यासाठी काम करावे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.